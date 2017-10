Trump ble hyllet etter golfseier

JERSEY BY (VG) Etter en helg med mye turbulens, avsluttet Donald Trump med en solid hjemmeseier: Han ble hyllet da han delte ut en golfpokal til USA.

Han fløy inn i helikopter de rundt fem milene fra sin private golfklubb i Bedminster til vakre Liberty National, hvor USAs beste golfere ydmyket et lag bestående av de beste spillerne i verden fra andre steder enn Europa.

«Vi elsker deg, Donald», var noe av det VG hørte ble ropt etter presidenten.

Og han elsket dem tilbake. Han kunne ikke vært mer på hjemmebane enn her, Donald Trump. Han var en liten fergetur unna hjembyen New York og blant ivrige golfere, en sport han simpelthen elsker, og bruker all sin fritid på.

Og selv om hele 59 prosent av newyorkerne ville ha Hillary Clinton som president, ble Trump møtt med enorm applaus da han kom inn på hull 14 for å hedre lagene.

– På vegne av folket i Texas, og alle menneskene i – hvis du ser på det forferdelige som skjer i dag, men vi har det under virkelig god kontroll, Puerto Rico - og folket i Florida: de har virkelig lidd den siste tiden etter å ha vært rammet av tornadoer. Jeg vil bare huske dem. Jeg vil dedikere dette trofeet til alle de som har vært gjennom så mye, sa presidenten, og fikk igjen massiv applaus.

– Du bryr deg ikke en dritt om Puerto Rico, ropte en så høyt at Trump ikke kan ha unngått å høre det.

Men det var den eneste negative meldingen som kom, fra tusenvis av golftilskuere. Og spillerne på det amerikanske laget tok imot Trump med åpne armer.

Flere tok selfies med presidenten som tok seg god tid med alle. Trumps tilstedeværelse ble naturligvis et tema i presserommet sent søndag kveld, da USAs vinnerlag kom.

– Det var stort å møte presidenten. Denne turneringen handler om å respektere presidenten enten du er for eller mot ham. Da vi var sammen med ham på den greenen i dag, så handlet det om vi var sammen for USA. Det var stort å få det trofeet fra ham, sier lagkaptein Steve Stricker.

– Vil dere dra til Det hvite hus hvis han spurte dere?

– Hvis vi fikk den muligheten, ville jeg ringt og spurt alle gutta om de ville det. Jeg ville gjort det i hvert fall, sier Stricker.

– Jeg ville, absolutt! skjøt Dustin Johnson inn, en av USAs største stjerner og forlovet med Paulina Gretzky, datter av hockeylegenden Wayne. Dustin Johnson og Paulina Gretzky var ivrigst etter å få bilder av seg selv sammen med den amerikanske presidenten.

ELSKER TRUMP: USAs superstjerne Dustin Johnson tar et bilde av forloveden sin Paulina Gretzky sammen med Donald Trump. Victoria Slater i hvitt, kjæresten til USAs Daniel Berger, fikk også selfie med presidenten. Foto: Kevin Lamarque, REUTERS

Men det sier likevel litt om Trumps presidentskap at det i det hele tatt stilles spørsmål til amerikanske idrettsstjerner om de ville sagt ja til en invitasjon til Det hvite hus.

På mange måter var dette en typisk weekend for Trump: Han tilbragte den på en av sine egne eiendommer, denne gangen i Bedminster, for tredje helg på rad, før han fløy inn til Presidents Cup. Og morgentimene har han brukt til å være svært aktiv på twitter.

Lørdag refset han ordføreren i hovedstaden i Puerto Rico, San Juan, Carmen Yuliun Cruz, og andre personer for dårlig lederskap etter orkanen Maria.

TIGER-MØTE: Donald Trump og USAs visekaptein Tiger Woods etter triumfen. Foto: AFP

Og søndag kom han med noen besynderlige tweets omm utenriksminister Rex Tillersons etter hans samtaler med kinesiske ledere i Beijing i forrige uke. En forsiktig optimistisk Tillerson røpet at de har enkelte åpne kanaler inn mot diktaturet i Nord-Korea.

Men så kom denne fra Trump:

– Jeg har sagt til Rex Tillerson, vår vidunderlige utenriksminister, at han kaster bort tiden med å forsøke å forhandle med den lille rakettmannen. Spar på kreftene, Rex, vi skal gjøre det som er nødvendig, skrev Trump.

Litt senere, i tidsrommet hvor han ble fraktet i helikopter og så bilkortesje til Presidents Cup, fulgte han opp med denne:

– Å være snill mot Rocket Man har ikke fungert i 25 år, hvorfor skulle det fungere nå? Clinton mislyktes, Bush mislyktes og Obama mislyktes. Jeg vil ikke mislyktes, skriver Trump.

Tirsdag flyr Donald Trump og kona Melania til Puerto Rico for å takke redningsarbeidere og trolig møte ofre for orkanen.