Trump beordret Syria-angrep mens han spiste dessert med Xi

Donald Trump ga ordre om luftangrepet på Assads flybase i Syria mens han spiste dessert med Kinas president Xi Jinping.

Det forteller den amerikanske presidenten selv i et intervju med TV-kanalen Fox.

– Vi var ferdige med middagen og satt og spiste dessert. Vi hadde den nydeligste sjokoladekaken du noensinne har sett, og president Xi nøt den, sier Trump i intervjuet.

Presidenten fikk under desserten beskjed om at amerikanske marinefartøy i Middelhavet var klare, og dermed ga han ordre om å avfyre rakettene.

– Dermed var rakettene på vei, sier Trump.

«Vi har akkurat avfyrt 59 raketter»

– Så sa jeg «Herr president, la meg forklare noe til deg» – og dette var under desserten – «vi har akkurat avfyrt 59 raketter», sier Trump videre i intervjuet.

Ifølge Trump ble Xi helt stille i ti sekunder før han ba tolken om å oversette det Trump hadde sagt, en gang til.

– Så svarte Xi og sa at alle som er så brutale og bruker gass mot små barn og babyer ... det var OK. Han syntes det var helt greit, fortsetter Trump i intervjuet med Fox.

Distanserer seg fra sjefsstrateg

I et intervju med New York Post ble Trump også spurt om den angivelige interne striden mellom noen av sine nærmeste medarbeidere, der Bannon antas å være en sentral aktør. Trumps svar tyder på at Bannon har fått en mer perifer rolle i Det hvite hus.

– Jeg liker Steve, men du må huske at han ikke var med i valgkampen før helt mot slutten, sa Trump.

Han sier også at han hadde kommet langt da Bannon ble med i teamet hans, ved at han hadde beseiret «alle senatorene og guvernørene».

– Jeg er min egen strateg, og det var ikke slik at jeg skulle endre strategi fordi jeg sto overfor skurken Hillary, sier Trump videre, et uttrykk han flere ganger tidligere har brukt om sin hovedmotstander under presidentvalget, Hillary Clinton.