Truede dyr skaper mur-trøbbel for Trump

Truede dyrearter stikker kjepper i hjulene for byggingen av den omstridte grensemuren mot Mexico.

Amerikanske myndigheter offentliggjorde nylig kravene til muren som er planlagt langs hele den 3200 kilometer lange grensen mellom USA og Mexico. Med offentliggjøringen startet de dermed anbudsrunden på det som, ifølge CNN, kommer til å bli en av de største konstruksjonene gjort av amerikanske myndigheter.

Truede dyr, krevende terreng og hindringer som nasjonalparken Big Bend og elven Rio Grande gjør imidlertid byggearbeidet komplisert. Det bekrefter USAs innenriksminister Ryan Zinke overfor nyhetsbyrået AP.

Truede dyrearter

Mer enn hundre truede arter holder til innenfor en avstand på fem mil fra grensen, inkludert truede jaguarer og ulver. Ifølge AP skal Trump-administrasjonen være i ferd med å lempe på reglene som beskytter jaguarene, nettopp for at det skal bli enklere å bygge muren.

– Konsekvensene for dyrelivet i dette området kan bli katastrofale, sier biologen Jeff Corwin til CBS.

TRUER DYRELIVET: En amerikansk arbeider inspiserer en del av muren som skiller USA fra Mexico ved grensebyen Ciudad Juarez i Mexico. Foto: Reuters

Utfordringene innensriksministeren trekker frem er de samme som Trumps forgjengere Barack Obama og George W. Bush støtte på da de ville sette opp eller sluttføre flere hundre kilometer med gjerder langs grensen.

Enkelte steder går gjerdet opp mot halvannen kilometer fra grensen, for ta hensyn til flomområder og en internasjonal avtale. I tillegg er mye av området der en eventuell mur skal gå i privat eie. Flere grunneiere og bønder gikk til sak mot regjeringen da Bush prøvde seg på gjerdebygging i 2006, melder NTB.

Nekter å betale

Trump skapte begeistring på mange av sine valgmøter med løftet om at han skulle bygge en mur langs grensen, og sende regningen til Mexico. Løftet ble gjentatt senest for to uker siden da presidenten presenterte sitt første budsjett. Samtidig er det fortsatt uklart hvordan gigantprosjektet, som er beregnet til mellom 15 og 25 milliarder dollar, skal finansieres.

Mexico på sin side sagt at de ikke kommer til å betale for muren og har utelukket at det er aktuelt å forhandle om betalingen for muren.

Trump har de siste dagene skrytt av at byggingen av muren ligger foran skjema, men det er ikke kjent om noen har søkt på de utlyste kontraktene. I utkastet til nytt statsbudsjett får Trumps grensemur 1,4 milliarder dollar allerede i år, i tillegg til nye bevilgninger i 2018.