Tre mennesker drept etter at bil kjørte inn i folkemengde i USA

Én mann og to kvinner er drept etter at en bil kjørte inn i en folkemengde under en bilauksjon i Massachusetts i USA, opplyser politiet i delstaten.

I tillegg er ni mennesker skadet og sendt til sykehus. Åtte av disse er alvorlig skadet. For en av dem er tilstanden livstruende, opplyste politiet på en pressekonferanse onsdag ettermiddag kveld norsk tid.

– Alt tyder på at dette er en tragisk ulykke, sa politiet på pressekonferansen.

De har nå satt i gang en omfattende etterforskning, og jobber med å avhøre vitner.

Avhører hundrevis av vitner

Hendelsen skjedde rundt klokken 16.15 norsk tid, altså klokken 10.15 på formiddagen i Massachusetts.

Flere hundre mennesker var tilstede da bilen kom kjørende i høy hastighet inn i folkemengden. Hver onsdag er det bilauksjon i byen Billerica, som ligger 32 kilometer nordvest for Boston.

Bilen kom kjørende i et felt som i utgangspunktet ikke er åpen for trafikk, men forbeholdt mennesker som skal se på bilene som skal auksjoneres bort.

ENDTE I EN BYGNING: Bilen endte i en vegg etter å ha kjørt gjennom en folkemengde. Ifølge politiet tyder alt på at det var en ulykke. Foto: , AP

Sjåføren av bilen var en mann i 70-årene, som jobbet i selskapet som står bak de ukentlige auksjonene, opplyste politiet på onsdagens pressekonferanse.

Ifølge politiet er det bare ansatte i selskapet som har lov til å kjøre bil inne på området, og sjåføren stod og ventet på klarsignal til å kjøre da bilen plutselig akselererte og kjørte inn i filen der mange tilskuere hadde samlet seg.

–Det er for tidlig å slå fast noe som helst på dette tidspunktet, og vi skal avhøre flere hundre vitner. Dette vil bli en lang etterforskning, sa politiet under pressekonferansen.

–Så ut som en ulykke



Mannen i 70-årene som kjørte bilen ble ikke skadet i ulykken.

Flere vitner på stedet sier at de så en bil som plutselig økte farten før den kjørte inn i en folkemengde, og til slutt krasjet i en vegg. Også vitnene understreker at det hele så ut som en ulykke, skriver Fox News.

En av dem som jobbet på auksjonen, Woody Tuttle, sier til nettavisen WCVB-TV at han hørte en bil komme kjørende i høy hastighet, før han så bilen treffe flere mennesker.

Ifølge Fox News skal bilen til slutt ha krasjet i en bygning, og bilder fra et TV-helikopter viser at bilen er dekket av deler av en ødelagt vegg.

Flere ambulanser kom raskt til stedet, og helsepersonell har evakuert bygningen som bilen kjørte inn i.