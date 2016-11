Tre amerikanske spesialsoldater drept i Jordan - jobbet for CIA

De amerikanske spesialsoldatene som ble drept på en jordansk militærbase tidligere i november ledet treningen av syriske opprørsgrupper.

Tre amerikanske spesialsoldater ble 4. november skutt og drept på en militærbase i Jordan. Soldatene jobbet for CIA i et treningsprogram for å ruste opp moderate syriske opprørsgrupper, skriver The Washingthon Post som siterer amerikanske tjenestemenn.

Det er dermed det dødeligste angrepet som involverer et CIA-team siden desember 2009, ifølge den amerikanske avisen.

Angrepet fant sted ved en kontrollpost ved inngangen til militærbasen Prince Faisal Air Base. De amerikanske spesialsoldatene ble drept av en jordansk soldat, men omstendighetene rundt angrepet er fortsatt uklart.

FBI undersøker om det var et terrorangrep, mens jordanske etterforskere hevder det hele var en «kjede av uheldige hendelser», ifølge den amerikanske avisen.

TILBAKE I USA: Kistene med spesialsoldatene blir båret ut av flyet av amerikanske soldater. Foto: Alex Wong , AFP

2000 amerikanske soldater deltar i kampen mot Den islamske stat. En del av troppene patruljerer den jordanske grensen til Syria, mens andre deltar i trening av syriske opprørsgrupper.

Norske spesialsoldater deltar også i opptreningen av syriske styrker, men var ikke tilstede på militærbasen under angrepet, ifølge oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter.

