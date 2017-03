Tolv døde i kollisjon mellom minibuss og pickup i Texas

14 medlemmer av en baptistmenighet var på vei hjem fra et opphold på et baptistsenter da ulykken skjedde.

Tolv personer omkom og tre ble skadet etter en kollisjon mellom en minibuss med 14 passasjerer og en pickup i Texas, melder AP.

Begge bilene fikk store skader i kollisjonen, som fant sted på en motorvei sydvest i Texas ved lunsjtider lokal tid onsdag.

Sjåføren av pickupen var alene, mens det i minibussen var 14 medlemmer av baptistmenigheten First Baptist Church of New Braunfelt. De var på vei hjem fra et tre dager langt opphold på et baptistsenter i nærheten da ulykken fant sted.

Det er uklart om føreren av pickupen er blant de omkomne.

Menigheten skriver på sin hjemmeside at de bistår familiemedlemmene «for å hjelpe dem med å takle denne tragedien» De skriver også at det vil være rådgivere tilgjengelig i kirken torsdag.

Guvernør i Texas, Greg Abbott, og hans kone Cecilia, kondolerte med de pårørende en time etter ulykken.

– Våre tanker går til alle de som er berørt av ulykken, sa de to i en uttalelse ifølge AP.

– Vi vil takke de første hjelpearbeiderne som jobbet på stedet etter denne forferdelige tragedien, og vi ber alle i Texas om å sende sine tanker og bønner.