Tog krasjet på stasjon i New Jersey – minst tre døde og over  100 skadet

NEW JERSEY/ OSLO (VG) Over 100 mennesker skal være skadet etter at et togsett krasjet på stasjonen Hoboken i New Jersey i USA.

Tilstanden for mange av de over hundre skadede er kritisk, sier en talsperson for togselskapet New Jersey Transit ifølge nyhetsbyrået Reuters.

NBC melder at tre personer så langt er bekreftet omkommet.



Det er uklart hva som var årsaken til krasjen som skjedde like før klokken 9 torsdag morgen lokal tid, men de første undersøkelsene tyder på at det var en ulykke eller en operatørfeil, skriver NBC New York.

40 lettere skadede og åtte alvorlig skadede personer er innlagt på et traumesenter i Jersey. Ingen av dem er livstruende skadet, sier administrerende direktør ved sykehuset under en pressekonferanse. Flere av de lettere skadede skal selv ha vært i stand til å gå inn på sykehuset for å få behandling.

Ifølge CNN har skadede også blitt fraktet til ett annet sykehus i området.

250 passasjerer



VGs reporter på stedet, Patrik Eian Fjeldstad, forteller at brannvesenet med store mannskaper nå har begynt opprydningsarbeidet inne på stasjonen.

– Da jeg kom kjørte ambulansen shuttle frem og tilbake til sykehuset. Nå er det betydelig mindre aktivitet med ambulanse enn hva det har vært, så det virker som de begynner å få mer oversikt.

Jennifer Nelson, som er talskvinne for NJ Transit, sier at de foreløpig ikke har oversikt over hvor fort toget kjørte, skriver nyhetsbyrået AP.

Til Fox News sier Nelson at det var omtrent 250 passasjerer om bord i toget.

– Folk jeg har pratet med sier at de var sikre på at det var en bombe først. Det virker som at terrorfrykten slo til hos mange. Men når man nå ser på bildene fra stedet, er det kanskje mer tenkelig at det var en ulykke, sier Fjeldstad.

Fanget på toget



Ifølge passasjer Nancy Bido var toget fullt i de to fremste vognene, fordi det gjør det lettere å gå av ved Hoboken stasjon, skriver nyhetsbyrået AP. Passasjerer i den andre vognen skal ha brutt opp nødutganger for å komme seg ut av toget.

– Politiet jobber nå med å sikre fri passasje til ambulansebilene så de får kjørt de siste personene på sykehus. Et større og større område blir sperret av, og det er vanskelig å komme til, beskriver Fjeldstad.

Ulykken skaper også store trafikale problemer. Alle avganger til og fra stasjonen er innstilt, opplyser New Jersey Transit på Twitter.

Det skal fortsatt være passasjerer fanget inne på toget, ifølge CBS News, som sender direkte fra stasjonen. Journalist Steve Capus sier at han har sett personer med hodeskader og en person med brukket bein, og at det er en pågående aksjon for å få alle ut av toget.

Journalist John Minko sier til radiokanalen WINS at «toget gikk rett gjennom sporbutten og inn i avgangshallen».

– Det var et stort smell, som en eksplosjon, før lysene gikk av, og folk ble kastet opp i luften, sier Rich Scardaville, som var om bord i toget, til the Wall Street Journal.

Bilder fra stedet viser store materielle skader. Deler av taket på terminalen har kollapset.

UD: Har ikke fått melding om involverte nordmenn



Lina Albelli satt i en av de bakre vognene på toget som kolliderte.

– Jeg tenkte «han stopper ikke opp, vi beveger oss for fort», og så var det et fryktelig krasj, sier hun til nyhetsbyrået Reuters.

Foreløpig har ikke Utenriksdepartementet fått melding om at nordmenn er rammet av togulykken i New Jersey.

– Nei, vi har ikke fått melding om at nordmenn er involvert. Vårt generalkonsulat i New York følger med på all informasjon som kommer om ulykken, sier pressevakt Marte Lerberg Kopstad i UD til NTB.

Toget kjørte fra Spring Valley i New York klokken 07.23 lokal tid, og krasjet inn i terminalen i Hoboken klokken 08.45 torsdag morgen, skriver AP.

Hoboken var togets endestasjon, ifølge CBS News. Stasjonen er et knutepunkt for pendlere, som gjør det mulig å bytte fra NJ Transit til PATH-systemet, som tar dem videre inn til Manhattan.