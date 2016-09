Tog krasjet på stasjon i New Jersey – minst en død og over 100 skadet

Mer enn 100 mennesker er skadet, de fleste av dem kritisk, og flere skal være fanget i et togsettet som krasjet på stasjonen Hoboken i New Jersey i USA.

Tilstanden for de fleste av de over hundre skadede er kritisk, sier en talsperson for togselskapet New Jersey Transit ifølge nyhetsbyrået Reuters.

NBC New York melder at en person så langt er bekreftet omkommet.

Det er uklart hva som var årsaken til ulykken skjedde like før klokken 9 torsdag morgen lokal tid.

Alle avganger til og fra stasjonen er innstilt, opplyser New Jersey Transit på Twitter.

Det skal fortsatt være passasjerer fanget inne på toget, ifølge CBS News, som sender direkte fra stasjonen. Journalist Steve Capus sier at han har sett personer mode hodeskader og en person med brukket bein, og at det er en pågående aksjon for å få alle ut av toget.

Journalist John Minko sier til radiokanalen WINS at «toget gikk rett gjennom sporbutten og inn i avgangshallen».

Bilder fra stedet viser store materielle skader. Deler av taket på terminalen har kollapset.

Hoboken var togets endestasjon, ifølge CBS News. Ifølge Wikipedia bruker over 50.000 personer terminalen daglig, noe som gjør den til den travleste jernbanestasjonen i New Jersey.

FLERE FANGET: Ifølge flere medier er det en pågående aksjon for å få alle de skadede ut av togsettet. Foto: Pancho Bernasconi , AFP