To ulykker på to dager i populær nasjonalpark i USA

Dagen etter at en klatrer omkom og en annen ble skadet, gikk det et nytt, stort steinras i Yosemite nasjonalpark.

Ryan Sheridan hadde akkurat kommet til toppen av den 914 meter høye veggen El Capitan da steinmassene løsnet under ham. Han forteller til AP at raset gikk i samme område som dagen før, men at det var tre ganger så stort.

– Støv og løsmasse fylte hele dalen, sier han.

Nasjonalparken bekrefter at en mann ble skadet, og at vedkommende er fløyet til sykehus, skriver The Fresno Bee. Tilstanden er foreløpig ukjent.

Ulykken skjer altså dagen etter at britiske Andrew Foster (32) mistet livet og en kvinne ble alvorlig skadet da de havnet under store mengder stein og løsmasse. De var sammen i nasjonalparken for å klatre, men holdt fortsatt på å forberede seg i bunn av fjellveggen da raset kom.

SKADET: Den britiske kvinnen ble onsdag fløyet til sykehus i helikopter. Foto: , AP

Klatrere sier de aldri har sett så store ras i den rundt 900 meter høye granittfjellveggen. Begge rasene gikk på samme sted nær en av de mest brukte rutene midt i klatresesongen.

Det er vanlig med steinras i Yosemite, men det er sjelden at de har dødelig utgang. Sist var i 2013 da en amerikansk klatrer falt da en stein løsnet og kuttet klatretauet.

El Capitan er en av verdens høyeste granittmonolitter. Klatrere fra hele verden reiser hvert år til parken i California for å bestige den loddrette fjellveggen som er en del av det noe over 2.300 meter høye fjellet.

