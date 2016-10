To politibetjenter skutt og drept i USA

Tre politibetjenter ble skutt da de rykket ut på en melding om husbråk i Palm Springs, California.

To av betjentene døde av skadene, mens tilstanden til den tredje er foreløpig ukjent.

Ifølge politisjef Bryan Reyes i Spring Palms åpnet en mann ild da politiet rykket ut til en adresse etter melding om husbråk.

– Avfyrte 30 skudd



Han sier at politifolkene prøvde å forhandle med gjerningsmannen for å få ham til å overgi seg, da han plutselig skjøt dem. Folk i nabolaget forteller til KMIR News at de hørte rundt 30 skudd bli avfyrt.

Det foregikk en storstilt jakt på gjerningsmannen, og politiet ba naboer om å låse døren og holde seg inne i husene. Klokken 10, norsk tid, har myndighetene anholdt en person som mistenkes for å stå bak drapene - etter en jakt som varte i rundt ti timer.

– I dag har Palm Spring mistet to modige betjenter. Jeg lever i et mareritt akkurat nå, sier politisjef Bryan Reyes på en pressekonferanse.

Kom tilbake fra mammaperm



Han beskriver betjentene som «skytsengler». En av de drepte betjentene var 27 år gamle Lesley Zerebny, som blir beskrevet som en svært «dedikert» politibetjent.

Hun hadde akkurat kommet tilbake fra mammaperm, ifølge CNN. Hun etterlater seg ektemann og en fire måneder gammel datter.

Det andre offeret var 65 år gamle José Gilbert Vega, som hadde jobbet som politimann i området i 35 år. Åttebarnsfaren skulle pensjonere seg i desember, men tok fortsatt på seg nattevakter.

– Her er han, etter 35 år, og jobber fortsatt for å gjøre samfunnet vårt bedre. På en dag han ikke engang var satt opp til å jobbe, sier politisjef Reyes.

