To døgn med Trump som president – dette frykter ekspertene han gjør nå

Bare timer etter han ble innsatt som president, fjernet Donald Trump Obamas helsereform. Det er bare begynnelsen, mener statsvitenskap-professor.

Etter å ha satt seg i stolen i Det ovale kontor fredag, med nyopphengte gardiner av gull og bysten av Winston Churchill tilbake i rommet, signerte Donald Trump sine første dokumenter som USAs president.

Slik var seremonien: Nå er Trump president

Etter kun et døgn som amerikanernes 45. president gjorde reality-kjendisen og eiendomsmogulen Trump seg bemerket i en hel verden, og kanskje aller mest oppmerksomhet har hans såkalte presidentordre (executive order) fått: Å svekke helsereformen til president Obama.

Her følger en oversikt over fem temaer som Trump har varslet han vil gjøre noe med – og norske eksperters meninger om dette:

Les også: Trump avsluttet talen med knyttneve

Ikke bare gratulasjoner: Slik reagerer verden på Trumps innsettelse

Obamacare

Helsereformen som ble innført av tidligere president Barack Obama i 2010, har sørget for at millioner av amerikanere har fått tilgang til helsetjenester.

Republikanerne har derimot ment at ordningen er for dyr, og Trump lovet allerede i valgkampen at han ville skrote Obamacare.

PROFESSOR: Torbjørn L. Knutsen sier til VG at han tror fjerningen av Obamacare bare er begynnelsen. Foto: Privat

Det gjorde han også under påsyn av flere journalister og fotografer i Det hvite hus fredag.

– Han har en retorikk som vi i Norge ikke forstår. Når han fjerner Obamacare så forstår ikke vi sosialdemokrater her i norden hvorfor, fordi vi er vant til at staten er vårt sikkerhetsnett. Men i USA tenker de annerledes, der tenker man at staten må demonteres før enkeltmennesket kan være fri, sier USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved NTNU, Torbjørn L. Knutsen.

Kommentar: Nå blir det mørkt!

Til VG sier han at amerikanerne ikke vil få en bedre helsereform med Trump.

– Jeg tror ikke det blir ikke bedre, selv om Trump har en retorikk som er overveldende og appellerer voldsomt emosjonelt med statens som hovedfiende, så kan man nok ikke forvente seg å se noe bedre alternativ enn Obamacare.

– Jeg tror for øvrig at Trump i tiden fremover vil bruke flere «executive orders» for å fjerne flere av Obamas politiske byggesteiner. Obamacare er nok bare begynnelsen.

Les også: Dette skriver avisene om Trump dagen derpå

Klima

Omtrent samtidig som at Trump ble innsatt som USAs nye president forsvant også nesten all informasjon om menneskeskapte klimaendringer fra nettsidene til Det hvite hus.

Les også: Presidentinnsettelsen i 2009 og 2017: Sjekk forskjellen!

SKEPTISK: Guri Bang ved Cicero sier til VG at hun tror at Trump vil føre USA inn i en gammeldags klimapolitikk. Foto: Privat

– Han ga jo løfter i valgkampen hvor han blant annet lovte å fjerne mange av reguleringene som Obama-administrasjonen fikk gjennomført. Det blir spennende å se når han gjennomfører, sier forsker ved Cicero – senter for klimaforskning, Guri Bang.

Hun tror Trump vil føre USA inn i en gammel tenkemåte hva gjelder klimapolitikk.

– Jeg tror nok vi går inn i en verden der presidenten i USA ikke lenger er en pådriver for klimapolitikk, og heller ikke en pådriver for et USA som leder i internasjonale klimaforhandlinger. USA vil falle tilbake til sin gamle posisjon der det ikke ble gjort så mye for å sette i gang nasjonale tiltak for å hindre utslipp. Det var under Bush senior-perioden, så dette blir nok et skifte tilbake i politikken, sier hun.

Les også: Hundretusener tok til gatene i USA for å demonstrere mot Trump

Bang poengterer også at Trumps nye sjef for EPA – Environmental Protection Agency – er svært interessant.

– Scott Pruitts forrige jobb var statsadvokat i Oklahoma, hvor han har gått i bresjen for å saksøke EPA 14 ganger fordi han mente de hadde for strenge miljøreguleringer og for store begrensninger på energiproduksjon. Han har på mange måter ekspertise på å få fjernet reguleringene som Obama innførte. Sånn sett ligger det an til å bli store endringer i USAs klima- og energipolitikk nå, sier hun.

Les også: Trump får kakekritikk

Handel

Under innsettelsestalen understreket Trump en rekke ganger at USA nå skulle komme først (America First), samt at han ville satse på å kjøpe amerikanskprodusert før noe annet.

Den solbrune presidenten var også opptatt av å få alle amerikanere ut i arbeid, og at alle kan bli rike. Men lar det seg gjøre?

– Å få alle arbeidsplassene «hjem igjen» til USA er i en viss grad gjennomførbart. Man kan så klart skape flere arbeidsplasser i USA, men i vår globaliserte verden vil det neppe fungere å stanse all import, som han har nevnt ved flere anledninger, sier Knutsen til VG.

Les også: Dette er Donald Trumps regjering

Han poengterer at USA kan bli selvforsynte, om det er det Trump ønsker, men at det vil føre til en prisøkning da en stor andel av amerikanernes import kommer fra land hvor ting er langt billigere å produsere enn i USA.

– Og på spørsmålet om alle amerikanerne kan bli rike av Trumps endringer, så er svaret nei. «The American Dream» som han ofte har referert til, ble skapt i tiden hvor USA var nummer én i rikdom, politisk makt og var selvforsynte med olje. I dag er situasjonen helt annerledes, hvor USA har en hel rekke økonomiske konkurrenter, de har investert i en rekke andre land og er helt avhengige av import, sier Knutsen.

Kommentar: En forfengelig mann uten prinsipper

NATO

FORSKER: Nina Græger sier at Trump vil styre USA i en mer isolasjonistisk retning. Foto: NUPI

«America First». Det virker som om Trump ikke får sagt det nok. Slagordet, som tidligere er mest kjent for å ha blitt benyttet av proteksjonistene som ikke ønsket å blande seg inn i krigen mot Nazi-Tyskland, har vært gjentatt av Trump flere ganger under valgkampen.

Men hva legger egentlig Trump i det? Og vil han gjøre alvor av truslene om å snu ryggen til NATO?

– Med Trump som president vil vi nok se en mer isolasjonistisk utenrikspolitikk, og et USA som vil engasjere seg der de selv har interesser. Etter 11. september sa også Bush jr. at USA ville velge partnere og allianser etter behov, men det at det nå får mer oppmerksomhet kan bunne i at Trump blir sett på som enda mer uforutsigbar og NATO-kritisk enn Bush, sier ekspert på sikkerhetspolitikk og seniorforsker på NUPI, Nina Græger.

Trump i lekket opptak: «Grab them by the pussy!»

Hun tror at balansen mellom stormaktene vil bli enda viktigere under Trumps periode.

– Jeg tror internasjonal politikk blir mer av et maktspill i de kommende årene, og at dette kan undergrave den liberale orden som man har hatt etter den kalde krigen med internasjonalt samarbeid med sterke institusjoner som blant annet nettopp NATO og EU, sier Græger og legger til:

– Og Europa kan definitivt frykte at Trump ikke er interessert i NATO. Og et NATO uten USA vil være svært alvorlig for Norge og vår forsvarsstrategi.

Les også: Forventer trøbbel mellom Putin og Trump

Midtøsten

«Vi skal fjerne radikal islamisme fra jordens overflate». Det sa Trump under talen.

– Vi kan forvente at Trump ønsker å redusere USAs deltagelse i internasjonal handel og internasjonal politikk, men når det gjelder kampen mot terrorisme og IS har han jo signalisert det motsatte. Det virker som om han har planer om at USA skal være svært aktive, og på ingen måte opptre isolasjonistisk, sier Græger.

Les også: Obama overgir Twitter-kontoen til Trump

– Men er fjerne all radikal islamisme er vel ikke realistisk?

– Nei, det er ikke realistisk. Bush sa også noe tilsvarende i sin tid – men det er selvfølgelig ikke gjennomførbart å fjerne all radikal islamisme med militære midler. Men samtidig har det vist seg at man trenger militær innsats for å bekjempe IS, og det er nok dette Trump henspiller på, sier Græger, og legger til:

– Dette er typisk politisk populisme, men det blir som å si at man skal fjerne all ondskap i verden. Det er selvsagt ikke mulig.

– Hva tenker du om det man har sett hittil av Trump som president?

– At han er høyst uforutsigbar, at han er mindre interessert i utenrikspolitikk og at vi derfor kommer til å se mer amerikansk isolasjonisme – og at vi kommer til å bruke mye tid fremover på å tolke og prøve å forstå hva han egentlig mener og kommer til å gjøre.