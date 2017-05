To døde etter skyting på skole i Texas

Ifølge amerikansk politi ble én person drept da en væpnet mann gikk til angrep på en skole i Dallas i USA. Gjerningsmannen skal ifølge politiet ha tatt sitt eget liv.

Onsdag ettermiddag ble politiet varslet om en «aktiv skytter» på North Lake College i Texas.

Politiet søkte gjennom bygningene etter meldinger om at det var løsnet skudd inne på skolen, og studentene fikk beskjed om å unngå området og barrikadere seg selv i nærmeste rom, ifølge AP.

Rundt klokken 19.50 norsk tid skrev politet på Twitter at en person ble drept i skytingen, og at den mistenkte gjerningsmannen har tatt sitt eget liv. Politiet hadde da vært på stedet i rundt en time.

Like etterpå meldte politiet at faren ser ut til være over, men at de vil fortsette sitt søk for å være sikre på at området er trygt.

Ifølge ABC News har skolen rundt 10.000 studenter, og hele skoleområdet var avsperret.

Den offentlige skolen skriver på sin Facebook-side at skolen fremdeles er stengt, og at alle forelesninger er avlyst ut dagen. Skolen ber alle om å holde seg unna området.