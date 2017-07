Tim Kaine: Russland-etterforskning handler nå om forræderi

Donald Trump jr. ble tilbudt skadelig informasjon om Hillary Clinton fra Russland. Norsk USA-ekspert mener Trump må være tilbakestående eller lyve om han ikke vet noe.

Tirsdag offentliggjorde New York Times eposter som viser hvordan Donald Trump jr. fikk tilbud om opplysninger som kunne skade Hillary Clinton i valgkampen. I eposten fra en britisk mellommann kom det fram at informasjonen kom fra Russland og dets regjering som ville vise sin støtte til Donald Trumps kampanje.

Ifølge magasinet Washington Examiner uttaler Hillary Clintons visepresidentkandidat senator Tim Kaine at etterforskningen av mulige bånd mellom Trump-kampanjen og Russland, nå bør bevege seg mot å bli en forræderi-etterforskning.

– Ingenting er bevist ennå. Men vi er forbi motarbeidelse av rettsvesenet med tanke på hva vi etterforsker, sier Kaine.

– Vi beveger oss nå mot mened, falsk forklaring og kanskje til og med mot forræderi.

Ekspert: – Kan være ulovlig

Ketil Raknes, doktorgradsstipendiat ved Høyskolen Kristiania og tidligere USA-korrespondent for Morgenbladet, mener saken skader Donald Trump.

– Saken kryper stadig nærmere Trump selv. I begynnelsen handlet dette om rådgivere som var litt perifere, som Carter Page, men nå handler det om svigersønnen og sønnen hans. Jo nærmere du kommer presidenten, jo vanskeligere er det for ham å si at han ikke visste hva de holdt på med, sier Raknes til VG.

– Snart er han den eneste personen i administrasjonen som ikke har visst om møtevirksomheten med Russland. Da er han enten tilbakestående, eller så lyver han, sier Raknes.

Raknes mener dette er et spor spesialetterforsker Bob Mueller nok vil følge opp, fordi amerikansk lov forbyr utenlandske donasjoner eller bidrag i amerikanske valg.

– Det er forbudt etter amerikansk lov å motta hjelp fra en utenlansk aktør i valgkampen. De tilbyr en drittpakke på Hillary Clinton, og det er nok innenfor det amerikansk lovgivning vil si er ulovlig bistand til en amerikansk valgkamp.

– Det er ganske klart at han beveger seg helt på kanten av loven, fordi han på forhånd visste at han skulle møte russiske interesser som lovte han informasjon om Hillary Clinton. Det kan være et lovbrudd å gå på dette møtet, sier Raknes.

KRITISK: USA-ekspert Ketil Raknes mener Donald Trump synker stadig dypere i den hengemyra Russland-etterforskningen har blitt. Foto: Pressebilde

Bush-advokat: Det er forræderi

Tidligere etikkadvokat i administrasjonen til George W. Bush, Richard Painter, skrev søndag natt amerikansk tid på twitter: «Dette er forræderi. Han må ha visst at den eneste måten Russland kunne få slik informasjon var gjennom spionasje.»

Etter dette la han til: «I Bush-administrasjonen ville vi hatt ham i arresten nå for å avhøre ham.» Og han skriver videre: «Når en russisk agent ringer og tilbyr dritt om en politisk motstander, da ringer en lojal amerikaner til FBI.»

Den demokratiske senatoren og tidligere visepresidentkandidaten Tim Kaine var tydelig på at epostene gjør Russland-etterforskningen mye mer alvorlig.

– Å møte en motstander for å prøve å få informasjon er å kapre demokratiet. Denne etterforskningen er nå mer enn bare om motarbeidelse av rettsvesenet. Det er mer enn bare en etterforskning om falsk forklaring. Det er en forræderi-etterforskning», sier Kaine.

– Vi vet ikke hva svaret på spørsmålet er enda. En etterforskning er ikke det samme som at det til slutt fører til tiltale, men det er hva en etterforskning gjør, sier han.

HARDT UT: Senator Tim Kaine mener etterforskningen bør undersøke om Donald Trump jr. sine befatninger med Russland kan omfattes av forræderi-lovgivning. Foto: Cliff Owen , AP

Ekspert: – Kommer nye ting hele tiden

Kjetil Raknes er tydelig på at krisehåndteringen i Trump-administrasjonen så langt ikke har fungert godt, siden det stadig offentliggjøres mer informasjon.

– Russland-saken har alle slike trekk som en skadelig krisesituasjon har. Det er alltid et ekstremt dårlig tegn når det drypper litt hele tiden, og det stadig kommer nye avsløringer eller møter man ikke har visst om. Det forsterker bare inntrykket av at de har hatt noe å skjule, sier Raknes.

Raknes mener at Trump burde lagt alle kortene på bordet med en gang.

– Skal du drepe en krise, må du legge alle kortene på bordet og si at "nå finnes det ikke mer". Men de har sagt at det ikke er mer, også kommer det nye ting hele tiden, sier han.

– Nå handler det om å begrense skadene, men det ser de ikke ut til å greie.