Texas: Folk søker tilflukt på hustak

Tusenvis av mennesker har søkt tilflukt på hustak og andre steder over bakken mens de venter på hjelp for å slippe unna flommen i Houston.

Det ventes samtidig at en flombølge vil drive 30 000 innbyggere vekk fra sine hjem, skriver Boston Herlad.

Nødetatene i Houston har på 15 timer mottatt 56.000 anrop fra innbyggere som har bedt om hjelp. Det er sju ganger mer enn antall anrop på en ordinær dag.

Redningsarbeiderne har så mye å gjøre at de ikke har klart å håndtere alle ropene om hjelp fra folk som er strandet. Texas' guvernør Greg Abbott har derfor beordret ytterligere 1.000 mannskap fra nasjonalgarden til Houston for å bistå i redningsarbeidet mandag. Fra før bistår en styrke på 3.000 personer.

Les: Texas: Her evakueres Guadalupe fra katastrofe-orkanen Harvey

VANNMENGDER: Orkanen Harvey er sakte, men sikkert på vei tilbake til Mexicogolfen der den kom fra. Her padler en kvinne ned en vei i League City sør for Houston. Foto: Stuart Villanueva , The Galveston County Daily News via AP / NTB scanpix

Kan nå en historisk nedbørsmengde



Enkelte steder risikerer så mye som 127 centimeter nedbør i USAs fjerde største by. Metreologene utelukker heller ikke at det kan regne 1,5 meter noen steder - noe som skjer en gang per million år, skriver The Washington Post.

– Uavhengig om det nivået blir nådd eller ikke, så er det ikke feil å si at stormen vil produsere mer nedbør enn det noen gang har gjort fra en tropisk storm i USA, sier Eric Fisher, metreolog ved WBZ-TV i Boston.

I en uttalelse fra The National Weather Service heter det at bredden og intensiteten på dette regnet er uten sidestykke, og det resulterer i katastrofal flom, skriver NTB.

Fem mennesker er hittil meldt omkommet, men bare to av de fem dødsfallene er så langt bekreftet av myndighetene.

I 22-tiden lokal tid søndag meldte det nasjonale orkansenteret at vindstyrken var på 15 meter per sekund og at stormsenteret var noen mil øst for Victoria i Texas og rundt 20 mil sørøst for Houston.

Men nedbørsmengdene fortsetter rundt oljebyen og Galveston. I løpet av to døgn har det falt mer enn 365 millimeter nedbør i regionen. Til Washington Post sier FEMA-direktør William Long at det antagelig blir den verste katastrofen i delstatens historie.

Orkansenteret opplyser at Harvey vil bevege seg ut av den midtre delen av kystområdet i Texas i løpet av mandag og tirsdag.

Les også: Katastrofen «Harvey» skaper dødelige oversvømmelser i USA

Ber om bistand til evakuering



Myndighetene i Houston ber privatpersoner bistå i evakuering av flomrammede innbyggere. Sykehus og flyplasser er stengt etter de enorme nedbørsmengdene.

600 båter er satt inn i evakueringen. Delstatsmyndighetene i Louisiana og Florida har sendt båter til de flomrammede områdene.

500 spesialkjøretøy og 14 helikoptre er satt inn i redningsarbeidet. Myndighetene oppgir at Harvey har forårsaket skader for flere milliarder dollar.

President Donald Trump reiser til Texas på tirsdag, opplyser Det hvite hus.

Harvey: 40 personer savnet i Houston

Ingen nordmenn rammet

Det norske generalkonsulatet i Houston har ikke fått opplysninger om at det er nordmenn i de hardest rammede områdene.

– Per nå er store deler av byen utsatt og berørt av vannmassene, men vi kjenner ikke til at det er nordmenn i spesielt utsatte områder, opplyser konsul Ingunn M. Oudia i en epost til NTB søndag kveld. Generalkonsulatet går ut fra at det er mellom 5.000 og 6.000 nordmenn bosatt i området.

Oudia sier oljebyen med sine noe over to millioner innbyggere har god erfaring med å håndtere slike situasjoner.

Les også: Gjenværende innbyggere bedt om å skrive navnet sitt på armen

– Dette været kommer til å vare i to-tre dager til – så nordmenn i området – som alle andre, må være tålmodige og holde seg innendørs. Vi kan ikke gjøre annet enn å vente på at det skal avta.

Sivilingeniør Svein Johansen, som arbeider for Statoil i Houston, forteller om gjentatte tornado- og flomvarsler på mobilen.

– Vannstanden i South Mayde Creek, som renner forbi rett ved her jeg bor, er nå på nivå med det vi hadde i 500-års nedbøren i fjor. Det er meldt mer nedbør de neste døgn, så dette kan bli riktig ille, sier Johansen til NTB.

Les også: Erklært som en katastrofe

Kilde: (VG / NTB)