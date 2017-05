Tenåringer pågrepet i USA for å kidnappet og drept 6-åring

De tre tenåringene skal ha stjålet bilen som 6 år gamle Kingston Frazier satt i. Senere ble gutten funnet skutt i hodet.

Da moren til 6 år gamle Kingston Frazier gikk for å handle torsdag denne uken i Mississippi i USA, lot hun gutten sitte igjen alene i bilen, skriver CNN.

De tre mistenkte tenåringene skal da ha ankommet parkeringsplassen i en egen bil, opplyser politiet i Hinds County.

DREPT: Kingston Frazier (6). Foto: , POLITIET I MISSISSIPPI

Like etter skal en av tenåringsguttene tatt seg inn i bilen som Kingston satt i, før begge bilene kjørte av gårde. Det er uklart om de var klar over at gutten satt i bilen.

Da moren til Kingston kom tilbake fra butikken, varslet hun politiet om at bilen var borte. Det ble utstedt et savnet-varsel da det ble klart at gutten savnet.

Senere torsdag ble 6-åringen funnet død da en forbipasserende oppdaget bilen langs veien. Gutten skal ha blitt skutt i bakhodet, opplyser en talsmann for sheriffens kontor.

De tre tenåringene står nå tiltalt for drap på gutten, skriver kanalen.

Diktrissadvokat Michael Guest opplyste på en pressekonferanse torsdag at de tre tenåringene tiltales for overlagt drap under en kidnapping. Guest opplyser at guttene tiltales som voksne.