Sykepleiere suspendert: Skal ha åpnet likpose for å beundre død manns penis

Fem sykepleiere på et sykehus i Denver i USA får korreks etter at de skal ha kikket på og diskutert kroppen til en avdød pasient.

Det bekrefter talsperson for sykehuset Denver Medical Center, Josh Rasmussen, til Denver Channel.

Ifølge den lokale TV-kanalen skal sykepleierne ha beundret størrelsen på den døde mannens penis og på et tidspunkt skal de også ha åpnet likposen for å se på deler av kroppen hans.

Hva som hadde foregått ble først oppdaget da en annen sykepleier meldte fra til sykehusledelsen om en bemerkning hun hadde overhørt, og anså som uanstendig, ifølge Rasmussen.

Hendelsen skal ha skjedd en gang mellom 31. mars og 3. april i år, men ble ikke rapportert til ledelsen før 8. mai.

Politiet i Denver bekrefter overfor Denver Post at de har vært involvert i saken, men at de har besluttet å la sykehuset håndtere hendelsen internt. Årsaken er at påtalemyndigheten ikke fant det tilstrekkelig bevist at noe straffbart hadde skjedd.

«Flere ansatte så på offeret mens han var bevisstløs, inkludert etter at han hadde gått bort», heter det i en politirapport om saken.

Etter suspensjonen har fire av sykepleierne gått tilbake til jobben sine. Den femte arbeider ikke lenger ved sykehuset, men vedkommende ble ikke avskjediget, opplyser Rasmussen.