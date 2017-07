Student i USA savnet i tre uker – mann pågrepet

Politiet tror at kinesiske Yingying Zhang (26) er drept.

Hun ble sist sett da hun 9. juni satte seg inn i en svart bil utenfor universitetet i den amerikanske delstaten Illinois, hvor hun kun uker i forveien hadde startet sine landbruksstudier.

Det er over 300.000 kinesiske studenter ved amerikanske universiteter, og den mystiske forsvinningen har fått stor oppmerksomhet i kinesiske medier.

Natt til lørdag norsk tid tok imidlertid saken en ny vending da politiet annonserte at de har siktet Brendt Christensen (27) for kidnapping.

Uvitende om at han var overvåket av politiet, skal 27-åringen ha fortalt at han hadde tatt studenten med hjem til sin leilighet mot hennes vilje, skriver AP.

PÅ UTVEKSLING: Her er Zhang Yingying i forbindelse med skoleavslutningen ved universitetet i Beijing i fjor sommer. Foto: , Zhao Kaiyun via AP

Ifølge rettsdokumenter skal søkehistorikken på telefonen til siktede vise besøk på et internettforum kalt «Abduction 101», hvor «Perfect abduction fantasy» eller «perfekt bortføringsfantasi» er blant trådene.

Det er foreløpig uklart hvordan 27-åringen stiller seg til siktelsen.

Politiet sier at de basert på overvåkningen og andre funn tror at den kinesiske studenten ikke lenger er i live, men at hun ennå ikke er funnet.

Rektor Robert Jones sier at universitetet er sorg.

– Dette er et meningsløst tap av en lovende ung kvinne, og et medlem av samfunnet vårt. Det er ingenting vi kan gjøre for å lindre sorgen eller tapet for hennes familie og venner, men vi kan og vil komme sammen for å støtte dem.

Den siste observasjonen av studenten er fanget på et overvåkningskamera, og politiet har de siste ukene jobbet opp mot 18 biler som ligner på den hun satte seg inn i – og som er registrert i Champaign County.

En av disse tilhører den 27 år gamle mannen som nå er pågrepet.

Da bilen hans ble observert på en parkeringsplass tre dager etter forsvinningen, ble han avhørt av politiet. Rettsdokumenter viser at han da fortalte at han ikke husket hva han gjorde den dagen utvekslingsstudenten forsvant.

FORTVILET: Faren Ronggao Zhang har kommet fra Kina til Illinois i håp om å få datteren tilbake i live. Foto: , AP

Senere mente etterforskerne å kunne slå fast at 27-åringens bil var den samme som på overvåkningsvideoen, blant annet fordi den hadde soltak.

I et nytt avhør med etterforskere innrømmet 27-åringen da at han den aktuelle dagen hadde kjørt rundt ved universitetet, og tilbudt å kjøre en asiatisk kvinne som var for sen til en avtale.

Han fortalte at kvinnen fikk panikk etter at han svingte feil, og at han slapp henne av i et boligområde.

Men politiet ante ugler i mosen, og satte 27-åringen under overvåkning. Ifølge politiet overhørte de at han fortalte om kidnappingen – og det er blant annet på bakgrunn av dette at han nå er pågrepet.

