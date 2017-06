Storstilt politijakt på rømlinger i USA

Ricky Dubose (24) og Donnie Rowe (43) drepte to vakter, før de stjal en bil og forduftet.

Nå pågår det en intensiv jakt på de to rømlingene, som politiet beskriver som «svært farlige».

De var på vei fra statlige fengselet Hancock da de på et eller annet vis tok seg foran i bussen og overmannet to vakter i Georgia ved 07-tiden tirsdag lokal tid.

Begge vaktene ble skutt og drept på stedet, før rømlingene låste de 31 andre fangene inne i den aktuelle bussen.

Deretter truet de til seg en bil som hadde stoppet langs hovedveien mellom Eatonton og Sparta, skriver CNN.

– Vi leter desperat. De er bevæpnet med våpen som ble tatt fra vaktene. De er svært farlige, sier Putnam-sheriff Howard Sills.

STAKK AV I DENNE: De to fangene truet til seg denne grønne bilen av type Honda Civic med registreringsnummer RBJ6601. Foto: , Oconee County Georgia Sheriff's Office

Han sier at de ikke vet hvordan de kom seg frem til vaktene, men at etterforskere nå analyserer overvåkningsbilder for å komme til bunns i dette.

Myndighetene har utlovet en dusør på en halv million kroner.

– Min største bekymring er at de skal drepe noen andre, sier sheriffen.

I håp om å sirkle inn rømlingene har politiet konsentrert seg om et område omtrent 40 kilometer nord for byen Madison, hvor to menn som passer beskrivelsene ble observert i en butikk.

Ifølge politiet tok de seg også inn en bolig i nærheten, hvor de stjal klær og skiftet ut fengselsdraktene.

Men natt til onsdag norsk tid er det ingen spor etter rømlingene, som begge soner lange fengselsstraffer:

Donnie Russell Rowe (43) soner livstid uten prøveløslatelse. Han ble i 2001 dømt for grov vold, væpnet ran og besittelse av ulovlig våpen, og er tidligere straffedømt.

Ricky Dubose (24), som blir omtalt som et gjengmedlem, ble i 2014 dømt til 20 års fengsel for et væpnet ran og grov vold. Også han er tidligere straffedømt.