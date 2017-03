Stormjegere omkom i tornado-jakt

Tre menn omkom i en trafikkulykke i Texas. Ulykken skal ha skjedd mens de lå på hjul etter en tornado.

Dødsulykken skjedde da to biler kolliderte i et veikryss tirsdag ettermiddag, melder CNN.

Politiet mener at den ene bilen ikke stoppet for et stoppskilt, og at dette kan være årsaken til ulykken.

Minst en av mennene skal ikke ha hatt på seg sikkerhetsbelte, og skal ha blitt kastet ut av bilen da ulykken skjedde.

De tre omkomne – Kelley Gene Williamson (57), Randall Delane Yarnall (55) og Corbin Lee Jaeger (25) – var såkalte stormjegere, ifølge CNN.

Ulykken skjedde utenfor den lille byen Spur i delstaten Texas, hvor en tornado traff bakken. To av de omkomne var tilknyttet TV-kanalen The Weather Channel.

DIREKTESENDING: Filmen fra dashbordkameraet til en av de avdøde ble avbrutt like etter at bilen passerte et stoppskilt. Foto: , YouTube

– De var elskede medlemmer av bransjen. Våre tanker går til familiene og pårørende til alle de involverte, skriver TV-kanalen i en uttalelse.

Avdøde Kelley Gene Williamson sendte tirsdag ettermiddag direkte på YouTube fra et dashbordkamera i bilen sin.

Direktesendingen, «03-28-17 Tracking Storms in West Texas», ble avbrutt idet bilen nærmet seg et stoppskilt. Det er foreløpig ikke kjent om dette er tidspunktet for ulykken.

Stormjegere uttrykte sin sorg på Twitter etter at de ble gjort kjent med den tragiske ulykken.

