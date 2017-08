Store demonstrasjoner i Boston: – Vil ikke ha nazister og rasister i våre gater

BOSTON (VG) Lørdag tok flere tusen til gatene i Boston, med slagord som: «No hate, no Trump».

Drapet på Heather Heyer (32) under en høyreekstrem demonstrasjon forrige helg har satt sinnene i kok flere steder i USA.

Etter planen skulle en liten gruppe høyreekstreme sympatisører marsjere i Boston lørdag. Slik gikk det ikke. I stedet stilte flere tusen motdemonstranter opp for å vise sin avsky mot økt rasisme og nasjonalisme i USA.

– Vi var så utrolig mange flere enn dem! Boston kom virkelig sammen i dag. Vi vil ikke ha nazister og rasister i våre gater, sier Alison Katz (23) til VG.

– Charlottesville har gjort oss sterkere

Etter forrige ukes voldelige opptøyer i Charlottesville vokste den planlagte demonstrasjonen i Boston fra 100 til 10.000 påmeldte.

– Jeg tror det var viktig for byen å vise at vi ikke støtter hat-retorikk, og at mennesker som hater ikke hører til her. Det som skjedde i Charlottesville har gjort oss sterkere, sier en av initiativtakeren bak mot-demonstrasjonen, Angelica M. Camacho.

Heather Heyer (32) ble drept og flere andre ble alvorlig skadet da 20 år gamle James Alex Fields jr. kjørte bilen sin i høy hastighet rett inn i gruppen av motdemonstranter under en høyreekstrem demonstrasjon bestående av medlemmer fra Ku Klux Klan, nynazister og ander nasjonalister i Charlottesville forrige helg. Flere vitner har anslått av bilen kjørte i minst 80 kilometer i timen da den kom ned sideveien og braste rett inn i folkemengden.

President Donald Trump har fått krass kritikk etter at han unnlot å plassere ansvaret for volden hos de høyreekstreme demonstrantene.

Jesse Jackson (75) til VG: Trump prøver å rive ned det vi prøvde å bygge opp

– President, vi må kalle ondskap med sitt navn. Dette var hvite nasjonalister, og dette var terrorisme, har den republikanske senatoren Cory Gardne sagt.

Ifølge flere av demonstrantene VG snakker med i Boston lørdag og politi på stedet er det flere motdemonstranter enn høyreekstremister i gatene. De fleste demonstrantene roper ting som «black lives matter» og «our city, our streets». Mange har plakater med antirasistiske slagord.

Trump møtt av demonstranter i hjembyen: New York hater deg!

– Det var viktig for meg å stille opp i dag for å vise at det som skjer i USA ikke er greit. Vi protesterer mot rasister og nazister. De får ikke komme hit å spre hat i våre gater, sier Alison Katz.

Hun sitter på plenen foran scenen i parken Boston Common sammen med vennene Luke Holliar (24) og Conrad Defords (23). Foran seg har de plakater med tekster som «Nazis f*** off».

Vennene forteller at de var bekymret for at demonstrasjonen i dag skulle bli voldelig, slik som i Charlottesville. Dette er den største demonstrasjonene siden opptøyene i Virginia, men foreløpig har alt gått rolig for seg. 27 mennesker ble arrestert, de fleste for dårlig oppførsel, men noen for overfall og vold i sammenstøt med politiet. Det melder Reuters.

Tusenvis av politifolk



Samme helg som demonstrasjonen i Boston, arrangeres det også demonstrasjoner i flere andre amerikanske byer. John Medlar, en av initiativtakerne bak arrangementet i Boston, har tidligere sagt til lokale medier at demonstrasjonen ikke er for neo-nazistiske grupper og Ku Klux Klan. Likevel hadde myndighetene i Boston satt inn 5000 sivile og uniformerte politibetjenter for å hindre sammenstøt.

Malin Beck (32) har stilt opp på lørdagens demonstrasjon med et stort rosa maleri av Donald Trump, iført nazi-bart og med hakekors i bakgrunn.

– Jeg holdt denne plakaten høyt under kvinnemarsjen i Washington i januar. Jeg holder den like høyt i dag. Det viser at landet vårt fremdeles er på vei i helt feil retning, sier hun.