Stoltenberg møter Trump i april

WASHINGTON D.C. (VG) USAs president Donald Trump tar imot NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Det hvite hus 12. april.

Det bekrefter Stoltenberg selv overfor VG da vi møter han i Washington D.C. hvor han tirsdag hadde møte med den amerikanske forsvarsministeren James Mattis i Pentagon. Onsdag skal generalsekretæren delta på et ministermøte i kampen mot IS i USAs hovedstad.

– Det er alltid viktig å møte presidenten i USA, som er NATOs største allierte, sier Stoltenberg.

Generalsekretæren har ved to anledninger snakket med Donald Trump på telefon etter valget 8. november i fjor.

– Da ga han uttrykk for sterk støtte til NATO og til ideen om et sterkt transatlantisk partnerskap, men han ga også veldig sterkt uttrykk for at vi skulle få en mer rettferdig byrdedeling i NATO. At USA bærer en for stor del av kostnadene i NATO og at det er viktig at alle NATO-allierte tar dette på alvor og følger opp.

Mange har stilt spørsmål ved når Stoltenberg skulle møte Trump i Det hvite hus, særlig på grunn av Trumps mange negative uttalelser om NATO, men nå er det altså klart.

Vil ha økt NATO-bidrag



Kampen mot terror var et av hovedtemaene i det to timer lange møtet mellom Stoltenberg og Mattis. Dette temaet kommer til å drøftes videre i Det hvite hus i april, sier Stoltenberg.

– Dels er Mattis opptatt av at vi skal fortsette å gjøre den jobben vi gjør for å hindre at Afghanistan skal bli et friområde for terror, og dels diskuterte vi hvordan NATO kan trappe opp støtten til den USA-ledede koalisjonen mot IS.

Det er særlig på disse områdene at USA ønsker at NATO skal bidra mer:

– Vi har trent irakiske offiserer i Jordan i en periode, nå har vi begynt å trene i Irak. Spørsmålet er om vi kan gjøre mer av det, skalere det opp og øke omfanget. Vi bidrar også med våre AWACS-fly som gir bedre radarbilde for flyene i koalisjonen når de gjør sine oppdrag. Vi har også mye erfaring når det gjelder spesialstyrker. Spørsmålet er om vi kan gjøre noe mer der, sier Stoltenberg.

Mattis tok også opp viktigheten av NATOs tilstedeværelse på Balkan for å hindre at disse områdene blir arnesteder for terror, i tillegg til det forebyggende arbeidet for å hindre nye konflikter.

Trump til Brussel i mai

Dette arbeidet hvor også et av hovedtemaene når regjeringssjefer fra NATO-landene møtes i Brussel 25. mai for å diskutere hva mer som kan gjøres i kampen mot terror. Også Trump har meldt sin ankomst hit.

– Jeg ser frem til å diskutere kampen mot terrorisme og en mer rettferdig byrdefordelig i NATO i mine møter med president Trump i Washington i april og med ham og andre NATO-ledere i Brussel i mai, sier Stoltenberg.

Nylig ble det kjent at USAs utenriksminister Rex Tillerson ikke kommer til å delta på et møte for utenriksministrene i NATO-landene i Brussel i april. Dette har vakt oppsikt ettersom Tillerson samme måned skal på Russland-besøk. Selve NATO-møtet krasjer med at Kinas president Xi Jinping besøker USA.

– Tillerson sier at han sliter med datoen. Jeg møter ham i morgen og er trygge på at vi finner en løsning. Det har hendt før at en dato ikke passer, og da får vi sette oss ned. Eventuelt å utsette møtet til en annen dato.