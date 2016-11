Stiller spørsmål ved opptellingen etter valget i USA

Dataeksperter og aktivister stiller spørsmål ved opptellingen etter det amerikanske presidentvalget, der Hillary Clinton tapte til tross for at hun fikk langt flere stemmer enn Donald Trump.

Særlig i de viktige vippestatene Michigan, Pennsylvania og Wisconsin, som til sammen har 46 valgmenn og som dermed vil kunne avgjøre utfallet av presidentvalget, er det tilsynelatende store uregelmessigheter, mener enkelte. En av teoriene er at datahackere kan ha manipulert opptellingen.

– Valgresultatet bør verifiseres, sier Barbara Simons til The Guardian. Hun er ekspert på elektronisk stemmegivning og rådgiver for kommisjonen for valgrådgivning i USA.

Rapport

Sammen med en gruppe andre eksperter og aktivister har Simons nå utarbeidet en 18 sider lang rapport som tar for seg det som kan være uregelmessigheter i opptellingen.

Grunnleggeren av National Voting Rights Institute, John Bonifaz, og professor Alex Halderman ved senteret for datasikkerhet ved University of Michigan mener også at noe er galt med opptellingen etter presidentvalget, melder CNN.

Hillary Clinton hadde en klar ledelse på meningsmålingene både i Pennsylvania, Wisconsin og Michigan gjennom hele valgkampen.

Da stemmene var talt opp viste det seg at hun hadde tapt i de to førstnevnte delstatene, mens det endelige resultatet fra Michigan lar vente på seg.

Hacking

Dataeksperter og andre stiller blant annet spørsmål ved hvorfor Trump gjorde det så mye bedre i områder med elektronisk stemmegivning, enn i områder der det ble benyttet stemmesedler på papir.

Dette kan tyde på hacking og manipulering av data, mener de, og viser blant annet til at amerikansk etterretning før valget hevdet at flere delstater hadde opplevd hackerangrep mot sine «valgrelaterte datasystemer», i de fleste tilfeller utført via russiske dataservere.

Lite skiller

Til tross for at Clinton på landsbasis fikk minst 1,6 millioner flere stemmer enn Trump, tapte hun kampen om Det hvite hus.

Demokratene har foreløpig ikke villet kreve omtelling, selv om stadig flere mener at de bør gjøre det.

En av grunnene til at demokratene er motvillige, er trolig at de latterliggjorde Donald Trump da han i valgkampen hevdet at stemmetellingen ville bli manipulert.

Søsteren til Clintons nære rådgiver Huma Abedin er blant dem som mener at noe er galt og påpeker i et innlegg på Facebook hvor få stemmer som trengs for å endre valgutfallet.

– 55.000 Trump-stemmer til Hillary i Pennsylvania, Michigan og Wisconsin er alt som trengs for å vinne, skriver Huma Abedin.

