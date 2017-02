Steve Bannon er Trumps mørke fyrste

Han hylles av Ku Klux Klan og innrømmer at han trives best i mørket. Steve Bannon er Donald Trumps viktigste rådgiver.

– Mørket er en god ting. Dick Cheney. Darth Vader. Satan. Det er det som er makt. Det er en fordel for oss når de liberale og media er blinde for hvem vi er og hva vi gjør, sier Bannon til Hollywood Reporter.

62 år gamle Steve Bannon er en beryktet skikkelse lengst ute på amerikansk høyreside. I august overtok den omstridte høyrerabulisten som valgkampleder for Donald Trump, og som takk for seieren utnevnte mangemilliardæren ham til sjefsstrateg. Det gjør Bannon til en av de mektigste mennene i Det hvite hus.

KJEKT Å VITE: Så mye makt har Donald Trump

Nyhetsbyrået AP har beskrevet Bannon som «en konservativ flammekaster», og Breitbarts grunnlegger, Andrew Breitbart, har kalt ham Tea Party-bevegelsens Leni Riefenstahl, ifølge NTB.

Reifenstahl er kjent for å ha laget propaganda for naziregimet i Tyskland på 30-tallet.

Hentet inn



Bannon ble hentet inn i Trumps valgkampteam i august etter at han hadde tapt mye til Hillary Clinton på meningsmålingene. Ifølge amerikanske medier var det den nye valgkampsjefen som kjempet for strategien «la Trump være Trump», og advarte dem som ønsket å gjøre den republikanske presidentkandidaten mer strømlinjeformet og politisk korrekt.

Da Trump reiste til grensen mot Mexico for å skaffe oppmerksomhet rundt sin foreslåtte mur mot Mexico, var det Bannon som oppmuntret ham, skriver Bloomberg.

LES OGSÅ: Rike støttespillere advarer Trump

Også etter innsettelsen har rådgiveren markert seg tydelig. Ifølge CNN var Bannon mannen den kontroversielle presidentordren om å nekte personer fra syv muslimske land innreise i USA.

«Den reelle presidenten»



Etter at Trump i helgen ga Bannon et fast sete i Det nasjonale sikkerhetsrådet, slo storavisen The New York Times mandag fast på lederplass at Bannon nå er i ferd med å posisjonere seg som ikke bare en sterk mann i kulissene, men som den reelle presidenten.

Bannon er nådeløs i sin kritikk av alle som i hans øyne er for liberale, og skal lenge ha ventet på en anledning til å skape bølger i det republikanske partier. Han støttet i begynnelsen den såkalte Tea Party-bevegelsen og Trumps valgseier, til tross for intens motstand fra partiledelsen, beskrives som kronen på verket for Bannon.

– Vi skal bygge en helt ny politisk bevegelse. De konservative kommer til å bli helt gale, sier han.

Sentral skikkelse



Selv vokste Bannon opp i en arbeiderfamilie bestående av demokrater i Norfolk i Virginia. Etter videregående skole vervet han seg til marinen, deretter gikk veien til studier, først ved Virginia Tech, deretter Georgetown-universitetet og Harvard Business School.

Secret Service-agent: Tar ikke en kule for Trump

Bannon fikk seg først jobb i investeringsbanken Goldman Sachs, og slo seg senere opp som investor i Hollywood, der han blant annet tjente gode penger på den populære TV-serien Seinfeld, ifølge NTB.

Sakte, men sikkert fant han deretter veien inn i konspirative sirkler og alternative medier på ytre høyre fløy, der han raskt ble en sentral skikkelse.

Omstridt redaktør

Som redaktør for det omstridte nettstedet Breitbart News skapte Bannon seg et navn på høyresiden i USA. Breitbart News er blitt nært knyttet til den løst definerte gruppen «alt-right» eller «alternativhøyre» som blant annet kjemper for å bevare «hvit identitet».

– Jeg ble ikke politisk bevisst før jeg gikk inn i militæret og så hvor mye Jimmy Carter hadde rotet det til. Det som fikk meg til å vende meg mot hele etablissementet var da jeg kom tilbake etter å ha jobbet i Asia og så at president Bush hadde rotet det til like mye som Carter. Hele landet var en katastrofe, sier Bannon.

Breitbart News fikk voldsomt oppsving i løpet av presidentvalgkampen. På valgnatten hadde nettstedets profil den fjerde største aktiviteten på hele Facebook, større enn både New York Times, Fox News og CNN.

KKK-støtte



Nettstedet beskyldes for å fremme rasistiske, anti-semittiske og anti-muslimske holdninger og kritikerne anklager Bannon for å være rasist og fanatisk høyrenasjonalist. Da Bannon ble utnevnt til sjefsstrateg etter valget, ble utnevnelsen hyllet av høyreekstreme frontfiguerer, som tidligere Ku Klux Klan-leder David Duke.

LES OGSÅ: Dette blir Trumps største utfordringer

Også på hjemmebane har det stormet rundt han. Bannons ekskone er blant dem som har anklaget han for anti-semittisme, og hevder han nektet datteren å gå på en spesiell skole på grunn av de høye tallet jødiske elever, skriver New York Daily News. En talsmann for Bannon har senere avvist dette.

Trump har bestemt avvist at rådgiveren er rasist.

– Hvis jeg hadde trodd at han var rasist eller alt-right, ville jeg ikke engang tenkt på å ansatte ham, sa Trump da han besøkte redaksjonen til The New York Times i november.

Selv omtaler Bannon seg som «økonomisk nasjonalist».

Mediekrig



Etter valget har president Donald Trump, og hans medarbeidere, nærmest erklært krig mot tradisjonelle medier. I et intervju med The New York Times omtaler Bannon gjentatte ganger mediene som «opposisjonspartiet» til Trump-administrasjonen. Han sier også at mediene ble ydmyket av Trumps valgseier.

SJOKKUTTALELSER: Her er noen av Trumps verste kvinne-sitater

– Mediene burde være flaue og ydmyket og holde munn, og bare lytte en stund. De forstår ikke dette landet. De forstår fortsatt ikke hvorfor Trump er USAs president.