Stephen Paddock (64) stod bak massedrapet i Las Vegas

Det er et mysterium hvorfor Stephen Paddock (64), en pensjonert regnskapsfører med rent rulleblad, skjøt og drepte minst 59 mennesker.

64 år gamle Stephen Paddock tok trolig sitt eget liv før han ble funnet av politiet på et hotellrom i 32. etasje på Mandalay Bay i Las Vegas. Minst 59 mennesker ble drept og 527 skadet i det som er den blodigste massakren i moderne amerikansk historie.

Paddock er utpekt som gjerningsperson, og skal ha bodd på hotellrommet siden 28. september.

Ifølge amerikanske medier var han 64 år og ble skilt for 27 år siden etter et seks år langt ekteskap. Paddock bodde i et hus med tre soverom i Sun City Mesquite, et tilsynelatende idyllisk bofellesskap for pensjonister. Han var selv pensjonert regnskapsfører med tidligere pilotlisens.

I boligen hans har politiet funnet 18 skytevåpen, eksplosiver og enorme mengder ammunisjon, opplyser de på en pressekonferanse. Dette kommer i tillegg til de 16 riflene som ifølge ble funnet på hans hotellrom.

Anonyme kilder sier til The New York Times at det skal være snakk om så mye som 20 rifler som er funnet hjemme hos Paddock.

Våpenbutikken Guns & Guitars i Mesquite i Nevada bekrefter at Stephen Paddock (64) kjøpte flere våpen her, men ønsker ikke å si noe om antallet. Manager Christopher Sullivan sier til AP at 64-åringen ikke viste noen tegn på å være ustabil.

Hør Las Vegas-politiets dramatiske radiokommunikasjon når de tar seg inn på hotellrommet:

Stephen Paddocks bror, Eric Paddock, sier til Orlando-kanalen WOFL-Channel 35 at har er fullstendig forbauset over det som har skjedd. Han forteller at han sist snakket med sin bror etter orkanen «Irma».

Politiet: Ingen tidligere kjennskap

– Vi har overhodet ingen forklaring. Jeg kan ikke forestille meg hvorfor han skulle gjøre noe slikt. Hvis dere i pressen finner ut noe, gi oss beskjed! Jeg fatter ingenting, sier Eric Paddock, ifølge Orlando Sentinel.

– Han er bare en fyr. Noe skjedde, han klikket, sier broren til Daily Mail.

På fritiden likte den mistenkte 64-åringen å reise til Las Vegas for å gamble og se på konserter, ifølge Washington Post.

– Han var en velstående fyr som spilte videopoker… på cruise, sa broren Eric Paddock, og la til at Stephen kunne hatt råd til alt han ønsket seg, ifølge CNN. Hele intervjuet kan du se her:

Politiet sier at de ikke har hatt noen form for kontakt med Stephen Paddock tidligere – hverken arrestasjoner, trafikkproblemer eller andre former for kontakt.

– Vi har ikke mye på Mr. Paddock. Han bor her i byen. Vi har ikke noe kjennskap til ham fra tidligere, sier en talsmann for Mesquite-politiet, Quinn Averett.

Til tross for at mistenkte Paddock har vært lovlydig og hatt et blankt rulleblad, kan ikke det samme sies om hans avdøde far, som ifølge FBI var en notorisk kriminell.

På et tidspunkt ble faren dømt til 20 års fengsel for bankran. Han stod også på FBIs liste over landets mest ettersøkte fanger etter å ha klart å rømme fra et føderalt fengsel i Texas i 1968.

FBI avviser IS-påstander

Tidligere i dag hevdet terrorgruppen IS å ha stått bak det dødelige angrepet. Ifølge deres såkalte nyhetsbyrå Amaq var den mistenkte skytteren deres «soldat». De hevder at mistenkte Stephen Paddock konverterte til islam for flere måneder, ifølge den amerikanske overvåkningsorganisasjonen SITE Intel Group.

FBI avviser disse påstandene i en pressekonferanse.



– Vi har foreløpig slått fast at det ikke er forbindelser til noen internasjonal terroristgruppe, sier FBIs Las Vegas-sjef Aaron Rouse.

Terrorgruppen har ikke lagt fram noe som beviser at angriperen hadde tilknytning til dem, og amerikanske myndigheter har foreløpig heller ingen indikasjoner på dette.

Endret hendelsesforløpet

I en tidligere pressekonferanse sa sheriff i Las Vegas, Joe Lombardo, at hans tjenestepersoner hadde skutt mistenkte Stephen Paddock, men har nå endret beskrivelsen av hendelsesforløpet.

Det gikk tidlig rykter om at det var flere gjerningspersoner, men ifølge politiet er det ikke lenger noe som tyder på det. Politiet søkte blant annet etter en kvinnelig kompanjong, men har nå konkludert med at hun trolig ikke har vært involvert.

Sheriff Lombardo sier på en pressekonferanse at de ikke har funnet noe som kan antyde motivet bak handlingen.

Politiet søkte også etter to biler i forbindelse med skytingen, som de har funnet. De ber dessuten vitner som har filmet deler av skytingen, eller har annen informasjon om hendelsen, om å ta kontakt.