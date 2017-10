Stephen Paddock (64) sto bak massedrapet i Las Vegas

Det er et mysterium hvorfor Stephen Paddock (64), en pensjonert regnskapsfører med rent rulleblad, skjøt og drepte minst 59 mennesker.

64 år gamle Stephen Paddock tok trolig sitt eget liv før han ble funnet av politiet på et hotellrom i 32. etasje på Mandalay Bay i Las Vegas. Minst 59 mennesker ble drept og 527 skadet i det som er den blodigste massakren i moderne amerikansk historie.

Paddock er utpekt som gjerningsperson, og skal ha bodd på hotellrommet siden 28. september.

Ifølge amerikanske medier var han 64 år og ble skilt for 27 år siden etter et seks år langt ekteskap. Paddock bodde i et hus med tre soverom i Sun City Mesquite, et tilsynelatende idyllisk bofellesskap for pensjonister. Han var selv pensjonert regnskapsfører med tidligere pilotlisens.

Fant våpen og eksplosiver

Her skal han ha bodd sammen med en kvinne, som var på Filippinene da massakren fant sted, skriver CNN. Ifølge politiet brukte 64-åringen noe av hennes identifikasjon, men de mener ikke at hun var involvert i angrepet.

I boligen hans har politiet funnet 18 skytevåpen, eksplosiver og enorme mengder ammunisjon, bekrefter politiet. Dette kommer i tillegg til de 16 riflene som ble funnet på hans hotellrom.

Hør Las Vegas-politiets dramatiske radiokommunikasjon når de tar seg inn på hotellrommet:



Natt til tirsdag norsk tid aksjonerte politiet også mot et hus i Reno i Nevada, som gjerningsmannen eier. En nabo sier til AP at 64-åringen har fortalt at han var «profesjonell gambler», og at han hadde en safe på størrelse med et kjøleskap i garasjen.

– Ingen forklaring

Stephen Paddocks bror, Eric Paddock, sier at han er fullstendig forbauset over det som har skjedd. Han forteller at han sist snakket med sin bror etter orkanen «Irma».

– Vi har overhodet ingen forklaring. Jeg kan ikke forestille meg hvorfor han skulle gjøre noe slikt. Jeg fatter ingenting, sier han.

Overfor AP beskriver han broren som en multimillionær, og sier at de blant annet eide flere eiendommer sammen. Han sier videre at han ikke kjenner til at broren skal ha hatt økonomiske problemer, noe heller ikke offentlige dokumenter tyder på.

– Han hadde stor rikdom, han fortalte meg når han vant. Han klagde når han tapte. Han fortalte aldri at han hadde tapt fire millioner dollar eller noe. Jeg tror han ville ha fortalt det til meg.

– Ingen religion, ingen politikk. Han brydde seg aldri om slikt. Han var en fyr med penger. Han dro på cruise og gamblet, forteller broren.

Politiet sier at de ikke har hatt noen form for kontakt med Paddock tidligere – hverken arrestasjoner, trafikkproblemer eller andre former for kontakt. Den foreløpige etterforskningen viser også at våpnene ble kjøpt på lovlig vis.

Våpenbutikken Guns & Guitars i Mesquite i Nevada bekrefter at 64-åringen har kjøpt flere våpen her, men ønsker ikke å si noe om type eller antall. Manager Christopher Sullivan sier til AP at 64-åringen ikke viste noen tegn på å være ustabil.

Etterforskere jobber nå på spreng for å få klarhet i hvorvidt det foreligger et konkret motiv for at 64-åringen drepte minst 59 personer og skadet 527. På direkte spørsmål om dette, svarer sheriff Joseph Lombardo at han «ikke kan gå inn i hodet til en psykopat på dette tidspunktet».

– Etterforskere går gjennom bevis for å avdekke skytterens motiver, og all annen relevant informasjon som kan kaste lys over søndagens massakre, sier han i en pressemelding natt til tirsdag norsk tid.

FBI avviser IS-påstand

Terrorgruppen IS hevdet på et tidspunkt at en av deres «soldater» sto bak angrepet, og at Stephen Paddock konverterte til islam for flere måneder. Dette ble senere avvist av FBI, som ikke har funnet noen indikasjoner på dette.

– Vi har foreløpig slått fast at det ikke er forbindelser til noen internasjonal terroristgruppe, sier FBIs Las Vegas-sjef Aaron Rouse.

Til tross for den utpekte gjerningsmannen har vært lovlydig og hatt et blankt rulleblad, kan ikke det samme sies om hans avdøde far, som ifølge FBI var en notorisk kriminell.

På et tidspunkt ble faren dømt til 20 års fengsel for bankran. Han sto også på FBIs liste over landets mest ettersøkte fanger etter å ha klart å rømme fra et føderalt fengsel i Texas i 1968.

Ifølge FBI gikk han under kallenavnene «Big Daddy», «Chromedome» og «Old Baldy».

Endret hendelsesforløpet

I en tidligere pressekonferanse sa Las Vegas-sheriff Joe Lombardo at hans tjenestepersoner hadde skutt gjerningsmannen, men senere endret politiet beskrivelsen av hendelsesforløpet.

De mener derimot at 64-åringen tok sitt eget liv, før politiet stormet hotellrommet.

Det gikk tidlig rykter om at det var flere gjerningspersoner, men ifølge politiet er det ikke lenger noe som tyder på det. Politiet søkte blant annet etter en kvinnelig kompanjong, men har nå konkludert med at hun trolig ikke har vært involvert.

Politiet søkte også etter to biler i forbindelse med skytingen, som de har funnet. De ber dessuten vitner som har filmet deler av skytingen, eller har annen informasjon om hendelsen, om å ta kontakt.