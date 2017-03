Statsadvokat: USAs utenriksminister brukte pseudonym

USAs utenriksminister Rex Tillerson benyttet aliaset «Wayne Tracker» i eposter om klimaendringer da han var toppsjef i oljeselskapet Exxon.

Det fastslår statsadvokaten i New York Eric Schneiderman. I et brev til retten skriver Scheneiderman at den nåværende utenriksministeren benyttet epost-aliaset wayne.tracker@exxonmobil.com fra 2008 til 2015.

Wayne er Tillersons mellomnavn.

Etterforskning

Denne epost-adressen dukket opp i forbindelse med statsadvokatens etterforskning av påstanden om at oljegiganten Exxon har villedet sine aksjonærer og befolkningen om klimaendringer, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Topplederne i Exxon, og spesielt Tillerson, har kommet med flere fremstillinger som står sentralt i etterforskning av potensielt falske eller villedende erklæringer til investorer og publikum, heter det i brevet fra statsadvokaten.

I brevet ber statsadvokaten om at Exxon legger frem informasjon om epost fra aliaskontoen og 34 andre epostkontoer er blitt lagret. Samtidig ber han retten beordre Exxon til å oppgi om Tillerson også har benyttet andre epostkontoer i sin korrespondanse.

Klimafornektere

Ifølge nettmagasinet Energi og Klima etterforsker statsadvokaten om Exxon har ført sine aksjonærer og investorer bak lyset ved å unnlate å redegjøre oppriktig om farene for at verdiene av selskapets olje- og gassreserver er kraftig redusert etter Paris-avtalen.

Selskapet skal de siste 30 årene ha brukt rundt 350 millioner kroner på støtte til organisasjoner som benekter og sår tvil om drivhuseffekten og global oppvarming.

Exxon-talsmann Alan Jeffers understreker at aliaset er en del av selskapets epost-system, og ble opprettet for rask og sikker kommunikasjon mellom direktøren og utvalgte ledere i selskapet. Ifølge Jeffers vil selskapet legge frem 2,5 millioner sider med dokumenter som svar på stevningen fra statsadvokaten som vil bli lagt frem i retten.

Det amerikanske utenriksdepartementet ønsker ikke å kommentere saken overfor Reuters.