Statsadvokat: Oscar-belønnet film inspirerte foreldre til å drepe barn

Et amerikansk ektepar kopierte en drapsmetode fra den kritikerroste filmen «Manchester by the Sea», da de drepte sin 16-årige adoptivsønn i februar.

Det hevdet statsadvokat Joseph McBride i Chenango County i delstaten New York under et rettsmøte onsdag, ifølge nyhetsbyrået Associated Press.

Spoiler-advarsel: Artikkelen røper deler av handlingen i filmen.

Ernest Franklin (35) og kona Heather (33) er siktet for å ha drept sin 16-årige adoptivsønn Jeffrey, som ble funnet død etter en brann i familiens bolig for to måneder siden.

To dager etter at «Manchester by the Sea» vant Oscar for beste mannlige hovedrolle og originalmanus, dro ekteparet på kino for å se filmen, ifølge siktelsen.

En sentral scene i dramafilmen viser en av rollefigurene som ved et uhell antenner en brann som ender opp med å ta livet av sine barn.

Ifølge McBride ble adoptivsønnen drept kort tid etter at foreldrene var hjemme fra kinoen.

– Innen to timer etter at de siktede hadde sett filmen, var Jeffrey død, sa statsadvokaten.

Siktet for forsettlig drap og mordbrann

Rettsmedisinske undersøkelser har vist at Jeffrey, som var psykisk- og fysisk utviklingshemmet, var død før brannen startet.

– Offeret var brent stygt. Brannskadene på kroppen har ført til at man ikke har lyktes med å fastslå dødsårsaken, sier McBride, ifølge NBC New York.

Foreldrene er siktet for forsettlig drap, mordbrann og får å ha ødelagt bevis. Begge nekter straffskyld.

NEKTER STRAFFSKYLD: Heather og Ernest Franklin er siktet for forsettlig drap, etter at de angivelig satt fyr på sitt eget hus for å skjule drapet på sin egen adoptivsønn. Foto: , AP

Under onsdagens rettsmøte gikk ikke McBride i detaljer på hva myndighetene tror drapsmotivet var, men han understreket at 16-åringens utviklingshemming var en utfordring for paret, som adopterte Jeffrey i 2012.

Konas forsvarer Michael Trosset sier hans klient er «uskyldig inntil det motsatte er bevist», ifølge NBC New York. Mannens advokat har foreløpig ikke kommentert siktelsen.

Hevder de var ute

Ekteparet har siden de ble pågrepet fastholdt at de ikke var i nærheten av parets bolig da brannen startet rundt midnatt natt til 1. mars.

Ernest Franklin hevder han var ute for å lete etter familiens hunder. Kona Heather sier hun kjørte innom flere butikker for å lete etter en spesifikk vare, i tidsrommet mellom 23.30 og 02.30.

Under rettsmøtet ble kausjonen for Ernest Franklin satt til 2,1 millioner kroner, mens den for kona Heather ble satt til én million kroner.