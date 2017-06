Stater i USA tvinger kvinner til å gravlegge foster etter abort

NEW YORK (VG) Flere amerikanske stater har innført strenge krav til kvinner som søker abort.

Nå frykter tilhengerne av abortloven at Trump-administrasjonen vil uthule loven ytterligere.

Loven som gir amerikanske kvinner rett til selvbestemt abort ble innført etter en høyesterettsdom i 1973. Abortloven overlevde en ny rettsrunde i 1992, men med en hake: Retten åpnet for at stater kan iverksette egne lover som begrenser mulighetene til å ta abort.

De siste årene har flere stater innført nye regler og restriksjoner for å tvinge aborttallene ned. Jusprofessor Carol Sanger ved Columbia-universitet i New York mener mange stater gjør alt de kan for å gjøre det vanskeligere for kvinner å gjennomføre et abortinngrep.

– Mange av restriksjonene fungerer som en straff for kvinner, til tross for at det er over 40 år siden abort ble avkriminalisert. Beskjeden de gir til kvinner er tydelig: Vi kan ikke nekte deg å ta abort, men hvis du insisterer så skal vi gjøre det så vanskelig og belastende som overhode mulig, sier Sanger til VG.

Hun ramser opp flere krav hun mener er innført for å straffe kvinner som søker abort:

• I over halvparten av amerikanske stater er kvinner pålagt å gjennomføre en ultralydundersøkelse før inngrepet kan gjennomføres. Samtidig skal kvinnen få spørsmål om hun ønsker å se bilde av fosteret.

BEKYMRET: Professor Carol Sanger ved Columbia-universitetet i New York frykter Trump-administrasjonen er i ferd med å bane vei for opphevelse av abortloven. Foto: ERLEND SKEVIK

Seks stater går enda lenger. Her skal monitoren vendes slik at kvinnen kan se den, mens den som gjennomfører undersøkelsen i detalj gjennomgår hva som vises på skjermen.

• Noen stater pålegger kvinner som har tatt abort å begrave eller kremere sitt eget foster.

• Obligatoriske venteperioder er innført gjennom en egen lov som gir kvinner «rett til å vite». Sanger mener dette innebærer en stor ekstrabelastning for mange kvinner.

• I flere stater er det valgfritt for legestudenter å motta undervisning om abortgrep, selv for dem som tar spesialistutdanning i gynekologi. Reservasjonsrett gjelder ikke bare for leger og annet helsepersonell. Sekretærer på legekontorer har rett til å reservere seg mot å ta imot henvendelser fra abortsøkende kvinner av «samvittighetsgrunner».

• Statlig støtte til klinikker er fjernet slik at aborten blir dyrere.

– Min største frykt er at Trump-administrasjonen skal bane vei for å omgjøre høyesterettsavgjørelsen som sikrer kvinners rett til abort. Valget av Mike Pence som visepresident var en gavepakke til abortmotstanderne. Som guvernør i Indiana var han pådriveren for noen av de strengeste restriksjonene på dette området. Nå er presidenten i ferd med å sette inn abortmotstandere i Høyesterett og andre sentrale posisjoner, sier Sanger.

Professoren mener antiabortbevegelsen er i ferd med å vokse seg sterkere i USA, og viser til at konservative katolikker nå danner en sterk koalisjon med evangeliske kristne i kampen mot abort.

– Dette er en ny og kraftfull allianse. Samtidig er antiabortlobbyen bedre organisert enn de var for fem år siden. De har mye penger og en hær av advokater som jobber for å utfordre loven.