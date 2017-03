Spicer om Obamacare: – Et falskt valg

Pressesekretæren i Det hvite hus mener Trumps nye helsereform ikke kan sammenlignes med Obamas.

– Det blir feil å sammenligne dette med Obamacare. Da hadde man ikke noe valg. Det er et falskt valg, sa Spicer i en pressekonferanse tirsdag.

Reaksjonene har vært mange etter at Kongressens utredningsseksjon mandag la frem en analyse som viste at flere titalls millioner amerikanere vil stå uten helseforikring om ti år, hvis Trumps helsereform blir en realitet. Spicer anerkjenner ikke rapporten.

Bakgrunn: Krise for Trumps nye helsereform

– Feil å tvinge mennesker til noe de ikke vil ha



– Man må sette dette i en kontekst. Flere og flere amerikanere har ikke noe valg nå. Det er veldig annerledes enn det vi håper vi kan få til.

Han viser til at mange amerikanere ikke ønsker en helseforsikring. Obamacare, som gjør helseforsikring obligatorisk med mindre man betaler en avgift, har fått kritikk for å fjerne valgmulighetene for mange amerikanere. Spicer mener mye vil endres bare amerikanerne får flere valg.

– CBO-regnskapet tok ikke i betraktning de som ikke ønsker forsikring. Det blir feil å tvinge mennesker til å kjøpe noe de ikke vil ha i utgangspunktet, sier han.

Dermed blir det også feil å sammenligne Trumps kommende helsereform med Obamacare, mener Spicer.

Analyse: 24 millioner kan miste helsereformen med «Trumpcare»

Vil gi amerikanere valgmuligheter

– Med Obamacare har de ikke noe valg, det vil de ha med den ne reformen. Å tro at dette blir som å sammenligne epler og epler, er feil, sa han under pressekonferansen.

– Vi vil gi flere valgmuligheter til amerikanske familier.

Samtidig gjentok Spicer det også helseminister Tom Price sa mandag; at CBO ikke har vurdert helheten i den nye reformen. Ettersom planen er delt i tre og offentliggjøres del for del, vil det ta tid før man får se det totale resultatet.

– Du ser på én del av en tredelt plan. Det er ikke helheten, sier Spicer.

Han tydeliggjorde også at det viktigste er at hjelpen går dit den er viktigst.

– Det er hvor mange mennesker som får den hjelpen de trenger, som vi må tenke på, sa han.