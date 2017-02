Småfly krasjet i hus i USA

En person mistet livet da småflyet plutselig braste inn i to hus i California.

Ytterligere fem personer ble skadet. Brannsjef Tyler Reynolds forteller at det var fire personer om bord på flyet, og at to personer ble hentet ut fra det ene huset.

Flyet av typen Cessna 310 var på vei fra San Jose da det ved 16.40-tiden krasjet like etter at det tok av fra flyplassen i Riverside.

Bilder fra åstedet viser hvordan flammer og røyk velter opp fra det ene huset.

To vitner forteller til en lokal TV-stasjon at en kvinne med brennende klær kom krypende ut. Hun skal ha fortalt at det var hun som var piloten av flyet, skriver AP.

– En dame fortalte at det var tre andre om bord. Vi kikket inn, men kunne ikke se noe. Flyet var bare borte, forteller en nabo til CBS2.