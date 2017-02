Småfly krasjet i hus i USA - tre døde

Familieturen endte på tragisk vis da småflyet styrtet inn i to hus i California.

Om bord i ulykkesflyet var mor, far og tre tenåringsbarn.

Brannsjef Michael Moore forteller at de var på vei hjem fra en cheerleading-konkurranse i Disneyland da flyet styrtet inn i et boligområde like etter avgang fra flyplassen i Riverside.

Tre personer er hittil funnet døde i vrakrestene, men brannvesenet utelukker ikke at dødstallet kan stige.

– Vi kan ikke fastslå om ofrene er fra husene eller fra flyet, sier Moore.

Tidligere opplyste han at fire personer var omkommet, men dette ble senere nedjustert, skriver CNN.

Ytterligere to personer er skadet, deriblant den ene tenåringsdatteren. Hun ble slengt ut av flyet og slapp på utrolig vis fra ulykken med lettere skader.

Hun var ved bevissthet og kunne snakke med redningsmannskapene før hun ble kjørt til sykehus.

En annen kvinne ble også funnet på stedet. Hun ble fraktet til sykehus med kritiske skader og ligger nå på operasjonsstuen.

Bilder fra åstedet viser hvordan flammer og røyk velter opp fra to hus. Flere nabohus skal også ha fått mindre skader.