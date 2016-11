Slik reagerer verden på Trumps seier

ISTANBUL (VG) Blant USAs naboland kan man knapt tro at det er sant, mens Russland gir sin støtte: Slik er reaksjonene på at Donald Trump blir verdens mektigste mann.

Donald Trumps seier i presidentkampen i USA er uten tvil et politisk jordskjelv, og britiske Daily Mail, som har vært positive til Trumps kampanje, slo i natt til med tittelen «It's a Trump-quake» på nettsiden sin, som etter hvert ble endret til «Welcome to Trumpland», med det siste ordet i gullskrift.

Avisen hyller Trumps seier som «de utskjeltes hevn» og oppsummerer valget slik: den mest ekstraordinære valgkampen i moderne historie ender i total ydmykelse for Hillary Clinton og elitene.

Venstrevridde The Guardian er tydelig kritiske. I sin tittel om hvordan Trumps seier sjokkerer verden bruker de ordet «stuns» som kan oversettes med svimeslår. Den franske storavisen Le Figaro oppsummerer seieren slik: Et folks vrede.

Støtte fra Putin



Russlands president Vladimir Putin gratulerer Donald Trump med seieren, melder nyhetsbyrået DPA.

– Dialogen mellom Washington og Moskva er i begge lands interesse, sier Putin, som håper han kan samarbeide med Trump om å bedre forholdet mellom de to landene.

– Jeg håper at vi kan samarbeide om forholdet mellom våre land og om internasjonale spørsmål, skriver Putin i en hilsen til USAs kommende president, ifølge nyhetsbyrået Ria.

Høyrepopulistiske politikere i Europa er blant de første til å hylle Trumps seier, deriblant franske Marine Le Pen, som gratulerer Trump på Twitter melder Reuters. «I dag USA, i morgen Frankrike», skriver hennes far Jean-Marie Le Pen, som dannet partiet Nasjonal Front.

Viktor Orbán, Ungarns sterkt innvandringskritiske statsminister, skriver følgende på sin Facebook-side: «Gratulerer. Fantastiske nyheter. Demokratiet lever fortsatt.»

NATO-Jens: USA er forpliktet



Amerikansk lederskap er like viktig som det alltid har vært, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.

– Det er viktig å styrke de transatlantiske båndene. Vi står overfor viktige sikkerhetsutfordringer som hybridkrig og kampen mot terrorisme, sier Stoltenberg.

Han understreker at NATOs sikkerhetsgaranti (artikkel fem), som Trump har vært uklar på om han vil opprettholde, er traktatbundet.

– Alle allierte har forpliktet seg til den. Den er absolutt og betingelsesløs.

Frykt og valutastup i Mexico

I USAs naboland mot sør, Mexico, har valutaen peso stupt gjennom hele natten. Mexicos president Enrique Peña Nieto har innkalt staben sin til krisemøte som følge av USA-valget, skriver storavisen Diaro de Mexico.

Nieto har varslet at han vil holde en pressekonferanse etter at møtet med utenriksministeren, finansministeren og hans nærmeste kolleger er avsluttet.

I USAs naboland mot nord, Canada, kan man knapt tro nyhetene. Nastional Post fastslår at «denne elendigheten er uten sidestykke» i sin overskrift, mens The Star forteller om at landets immigrasjonsnettsider har krasjet fordi så mange søker på hvordan å flytte til landet.

Tysk minister: – Verden blir galere

Verden kommer ikke til å gå under, sier Tysklands justisminister Heiko Maas (SPD) om amerikanernes valg av Donald Trump som president, og legger til:

– Den blir bare galere.

Jean-Marc Ayrault, Frankrikes utenriksminister, sier at Trumps seier tvinger frem en rekke «essensielle diplomatiske spørsmål», som hva som vil med skje med klimaavtalen fra Paris (USA undertegnet, men Trump har varslet at han vil skrote den), atomavtalen med Iran (en katastrofe, ifølge Trump) og den internasjonale offensiven mot IS.

Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif ber Trump om å holde seg til internasjonale avtaler, også atomavtalen.

EU kritiske



EU ser seg nødt til å understreke at samarbeidet med USA fortsetter med Donald Trump i presidentstolen.

– Båndene mellom EU og USA er dypere enn politiske endringer. Vi vil fortsette å arbeide sammen, og vi vil gjenoppdage styrken til Europa, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

Men EU-parlamentets president Martin Schulz mener forholdet mellom EU og USA vil bli vanskeligere med Donald Trump som USAs president.

I et intervju med den tyske stasjonen ARD sammenligner Schulz Trumps seier med britenes ja til å forlate EU. Schulz mener begge valgene var et slags protestvalg, melder NTB.

Sverige: – Skaper usikkerhet



– Jeg tror valgresultatet i USA var uventet for mange, og mange mennesker kjenner nok nå en usikkerhet knyttet til det, sier Sveriges statsminister Stefan Löfven ifølge NTB.

Finlands president Sauli Niinistö gratulerer Trump med valgseieren og håper han ikke snur ryggen til Europa og østersjøregionen.

Japans statsminister Shinzo Abe gratulerer Donald Trump med seieren i USA og lover å opprettholde de tette forbindelsene mellom de to landene.

– Japan og USA er urokkelige allierte, bundet sammen av felles verdier, sier Abe.

Den islamistiske bevegelsen Hamas, som kontrollerer Gazastripen, sier den ikke venter noen endringer i USAs politikk med Donald Trump i presidentstolen.

– Det palestinske folk regner ikke med endringer som følge av presidentskiftet fordi USAs politikk, når det gjelder palestinernes sak, er basert på en konsekvent partisk politikk mot oss, sier talsmann for Hamas, Sami Abu Zuhri.

VG/NTB