Slik reagerer Russland på diplomat-utvisningen: Vi er lei av alle løgnene

Etter at det ble kjent at USA og avtroppende president Barack Obama utviser 35 russiske diplomater har ikke reaksjonene latt vente på seg.

Utvisningen skjer som følge av at Barack Obama skal ha tatt hevn for at Russland angivelig skal ha blandet seg inn i presidentvalget.

Den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov, forteller Reuters at de nye sanksjonene vil skade det bilaterale forholdet mellom de tostatene.



President Vladimir Putins talsperson sier ifølge AP at Moskva er lei for de nye sanksjonene mot USA og vil vurdere gjengjeldelsestiltak.



Kreml avviser også at de også at de står bak hackerangrep mot den amerikanske valgkampen.



Bakgrunn: Beskylder Putin for å blande seg inn i valget



Fra Moskva har det allerede før USAs utvisning kommet advarsler om represalier om Obama valgte å gjennomføre økonomiske sanksjoner etter det påståtte valgjukset.

– Folk i Det hvite hus må forstå at hvis Washington tar noen fiendtlige valg, vil de få svar, sa Maria Zakharova, talskvinnen for den russiske utenriksdepartementet, i en video som ble publisert sent onsdag kveld.

Ifølge avisen mener Maria Zakharova at det hele er en måte for Obama å rettferdiggjøre Hillary Clintons svikt ved meningsmålingene.



– Vi er lei av alle løgnene mot de påståtte russiske hackerne. Bølgen av anklager mot Russland er ikke understøttet av noe bevis, sier hun.

Den russiske ambassaden i Storbritannia har også kommentert utvisningen på sin Twitter-konto.



– President Obama utviser 35 diplomater i et Déjà vu fra den kalde krigen. Alle, inkludert amerikanere, kommer til å bli glade for å se restene av hans håpløse styring, skriver ambassaden og legger ved et bilde av en andunge med skriften «lame».



Dette henviser til uttrykket «lame duck» som brukes om politikere hvis han eller hun er ved makten uten mulighet til å bli gjenvalgt.

Les også: Her er Putins julebrev til Trump

IKKE SÅ GOD TONE: Forholdet mellom Vladimir Putin og Barack Obama er ikke særlig god. Obama tar hevn for russiske hackerangrep. Foto: Saul Loeb Natalia Kolesnikova , AFP

Etterretningstjenestemennene Washington Post pratet med hevdet at personer knyttet til Moskva overleverte stjålne eposter fra den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton og partiledelsen til nettstedet Wikileaks, som senere publiserte dem.

Staben til Donald Trump gikk hardt ut mot beskyldningene om russisk hacking.

– Dette er de samme folkene som påsto at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen. Valget er over for lengst, i en av de største valgmannsseirene på lenge. Det er på tide å gå videre, sa Trumps overgangsstab etter at anklagene ble omtalt.

De 35 diplomatene som blir utvist skal ha fått 72 timer på seg til å forlate landet.

I videoen under kan du se hva Donald Trump mener om hacking-anklagene mot Russland: