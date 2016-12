Slik lager Obama trøbbel for Trump

NEW YORK (VG) Stans i oljeboring i Arktis, sanksjoner mot Russland og Obamacare: Her er hinderløypen fra Barack Obama til Donald Trump.

VGs USA-KONTOR Ta kontakt og følg meg på:

E-post: marianne.vikas@vg.no

Facebook: @marianneusa

Twitter: @MarianneVikaas

Instagram: @vg_i_new_york

Rett etter presidentvalget var det en god tone mellom Barack Obama og Donald Trump – i alle fall utad.

Stemningen var god da de møttes i Det hvite hus, og Trump sa senere at han spurte Obama til råds om utnevnelser, mens Obama gjentatte ganger har sagt at han ville sørge for at overgangen mellom de to administrasjonene skal bli best mulig.

Nå er tonen alt annen enn god.

– Jeg gjør mitt beste for å overse de mange provoserende uttalelser fra president Obama og hans hindringer. Trodde dette skulle bli en glatt overgang – NOT!, raste Trump på Twitter tidligere denne uken.



Dette har skjedd: USA utviser 35 russiske diplomater

Bakgrunnen er at Obama de siste ukene satt i gang flere tiltak som Trump og flere med ham mener er designet for å være til hinder for Donald Trump når han 20. januar overtar Det hvite hus.

Sist i rekken er sanksjonene mot Russland som ble kjent torsdag der Obama-administrasjonen blant annet utviser 35 russiske diplomater.

Dette blir ikke bare sett på som en hevn for hackinganklagene, men også enda en blokkering mot Trump.

Lest denne? Her er Putins julebrev til Trump

Trump-rådgiver raser

Den påtroppende presidentens rådgiver og tidligere kampanjesjef, Kellyanne Conway, tror at Obama kan ha hatt til hensikt å legge restriksjoner på Trumps politikk overfor russerne.

– Selv de som er enig med Obama på de fleste områder sier at en av grunnene til at han gjorde dette i dag er for å presse den kommende presidenten inn i et hjørne. Det er veldig uheldig dersom politikk er motivasjonen her. Ofte er det tilfellet. Dette er ikke hvordan en fredfull overgang (mellom to presidenter red.anm.) fungerer i vårt demokrati, sier hun til CNN.

Fredag melder Politico at Obama førstkommende onsdag planlegger å møte demokrater i Kongressen i et forsøk på å hindre republikanerne å fjerne helseforsikringsordningen Obamacare. Trump har gjentatte ganger sagt at noe av det første han vil gjøre er å fjerne denne ordningen.

Les også: USA: Fra disse luksuseiendommene spionerte russerne

Obamas tiltak startet like før jul med at den avtroppende administrasjonen stanser ny leteboring etter olje og gass i arktiske farvann, som blir sett på som Obamas siste kamp for miljøet før Trump overtar. Den avtroppende presidenten brukte en forskrift fra 1953, som angivelig ikke gir fremtidige presidenter mulighet til å omgjøre vedtaket.

Selv har Trump sagt at han ønsker å øke boringen etter gass og olje, i tillegg til at han vil åpne for boring i hittil vernede områder.

FÅR SMAKE USAs RIS: USA har ilagt Russland en rekke sanksjoner som hevn for påstått hackerangrep mot den amerikanske valgprosessen. President Vladimir Putin vil se hva Trump gjør før han tar neste steg. Foto: Pavel Golovkin , AP

Få innsikt: Slik skal russerne ha forsøkt å påvirke valget

Trump: – Hold ut, Israel

Trump angrep Obama-administrasjonen nok en gang på Twitter tidligere denne uken. Bakgrunnen var at USA lillejulaften brøt med sin mangeårige praksis om å legge ned veto i Sikkerhetsrådet i Israels favør. Dermed kunne FN kreve full stans i byggingen av israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden.

– Vi kan ikke fortsette å la Israel bli behandlet med en slik forakt og mangel på respekt. De pleide å ha en god venn i USA, men ikke nå lenger. Begynnelsen på slutten var den forferdelige Iran-avtalen, og nå dette, stormet Trump på Twitter med henvisningen til FN-resolusjonen, før han fortsatte:

– Hold ut, Israel, 20. januar nærmer seg med stormskritt.

OKKUPERT: Over 700.000 israelske bosettere bor i dag i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. Foto: Baz Ratner , Reuters

Siste: Putin vil ikke utvise amerikanske diplomater

I tillegg til handlingene som allerede er nevnt, har Obama nylig også kassert de siste restene av et registreringssystem som i stor grad brukes på muslimske innvandrere.

Gjennom sin valgkamp hadde Trump en rekke uttalelser om muslimer som vakte oppsikt. Han sa blant annet at han vil nekte muslimer innreise til USA.

Obama til Putin: Kutt ut!

Hamrer løs på Twitter



Stemningen ble ikke bedre da Obama 3. juledag sa at han kunne ha vunnet årets presidentvalg dersom en president kunne velges for en tredje periode.

Det falt ikke i god jord hos mannen som blir USAs neste president.

– President Obama sier at han tror han kunne vunnet mot meg. Han bør si det, men jeg sier ALDRI I LIVET, hamret Trump løs på Twitter og viste til jobber som har forsvunnet ut av landet, IS og ObamaCare.



Det blir mye å ta tak i for Trump når han overtar Det ovale kontor i Det hvite hus om tre uker, og mange venter i spenning hva han vil gjøre med forholdet til Russland. Den påtroppende presidenten har gjentatte ganger uttalt seg i svært positive ordelag om president Vladimir Putin, som han i år fikk et julebrev fra.

Les mer: Dette er russerne som får USA-ris

«Et veldig fint brev fra Vladimir Putin. Hans synspunkter er så riktige», var Trumps reaksjon på brevet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har foreslått å utvise 35 amerikanske diplomater som et svar på USAs utvisninger, men president Putin sier at han vil avvente å gjengjelde tiltakene til Trump kommer til makten, for å se hvilke politikk han går for.

Selv sier Trump at han mener USA må legge de påståtte hackerangrepene bak seg.

Professor om Putin: – En overraskelsens mann