Slik krangler de om Trumps helsereform

Donald Trumps erstatning for Obamacare skaper dyp splid i hans eget republikanske parti.

Det er full krisestemning blant de republikanske lederne i Representantene hus etter at Kongressens egen utredningsseksjon (CBO) la frem en rapport som viser dramatiske konsekvenser av Donald Trumps nye helseplan som skal erstatte Obamacare.

Det dramatiske er at CBO har regnet ut at hele 24 millioner flere amerikanere vil stå uten helseforsikring i løpet av ti år hvis Trump får viljen sin - så mange som 14 millioner allerede i løpet av neste år.

Tallene har skapt sjokkbølger internt - og er nå den store debattsaken i USA.

– Det ser ikke bra ut, sier den republikanske senatoren Bill Cassidy fra Louisiana.

Ifølge CNN har både Det hvite hus og republikanske ledere på Capitol Hill forsøkt å diskreditere analysene. På den ene siden står Paul Ryan, republikanernes leder i Representantenes hus.

Han står bak lovforslaget - og det spesielle er at han allerede i forrige uke forutså kritikken.

For da sa han til tv-kanalen CBS at dette handlet om alle amerikaneres frihet. Obamacare gjorde helseforsikring obligatorisk, noe Ryan som ideologisk republikaner er sterkt imot.

Samtidig har Trump hele valgkampen gjennom lovet å gi en bedre og billigere helseforsikring til alle. Han går dermed imot den tradisjonelle delen av det republikanske partiet, som nettopp ønsker en sterkere individuell frihet.

Når analysen fra CBO nå viser at så mange kommer til å miste forsikringen, i tillegg til at det kommer til å bli dyrere de første årene, er dette elendig nytt for en allerede hardt presset Donald Trump.

Pressesekretær i Det hvite hus, Sean Spicer, sa tirsdag i en pressekonferanse at det ikke går an å sammenligne Trumps helsereform med Obamacare, fordi sistnevnte ikke ga amerikanerne noe valg.

– CBO-regnskapet tok ikke i betraktning de som ikke ønsker forsikring. Det blir feil å tvinge mnnesker til å kjøpe noe de ikke vil ha i utgangspunktet, sa han da.

– Ingen er fornøyde

– Hvis det er sånn at mange av hans egne velgere, og da særlig de velgerne som var mest entusiastiske, føler seg lurt, er det alvorlig for ham, sier Jan Arild Snoen, USA-kjenner og Minerva-kommentator.

– Hvis det er sånn at mange av hans egne velgere, og da særlig de velgerne som var mest entusiastiske, føler seg lurt, er det alvorlig for ham, sier Jan Arild Snoen, USA-kjenner og Minerva-kommentator.

Det republikanske forslaget vil nemlig gi større subsidier til de yngre og mer velstående, mens de som er eldre og fattige, vil få mindre.

De eldre har vært en viktig del av Trumps tilhengere, og denne innretningen vil slå dårlig ut for en del av disse Trump-velgerne, forteller Snoen.

– Flere moderate republikanske senatorer har uttrykt bekymring for dette, da særlig hva gjelder forandringene i Medicaid, som er den offentlige dekningen for dem med lavest inntekter. Mange flere ble dekket under Obamacare, men nå reverseres mye av den utvidelsen. Kritikken går i alle retninger, og det er ingen som er helt fornøyde med reformplanene, sier han.

Unngår å svare

At det er misnøye innad i det republikanske partiet, er det liten tvil om. Flere republikanere har forsøkt å undergrave rapporten fra CBO.

Mandag kveld sa USAs helseminister Tom Price til nyhetsbyrået AP at tallene ikke var korrekte, og at CBO ikke har tatt hensyn til at planen er tredelt. Mye av planen vil dermed komme senere.

Til TV-kanalen NBC sa han tirsdag at Trumps løfte om helseforsikring til alle amerikanere var «helt riktig». Men da han ble spurt om noen kom til å miste forsikringen med republikanernes plan, unngikk han svaret, ifølge The Hill.

– Sier du at ingen kommer til å miste forsikringen sin med denne planen? For det er det presidenten har lovet, spurte programleder Savannah Guthrie.

– Det vi sier er at det nåværende systemet har mislyktes, sa Price.

Motstand på høyresiden

Alf Tomas Tønnessen, som er førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap ved Høgskulen i Volda, tror slaget om helseforsikringen vil stå i Representantenes hus, der Paul Ryan er leder.

Alf Tomas Tønnessen, som er førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap ved Høgskulen i Volda, tror slaget om helseforsikringen vil stå i Representantenes hus, der Paul Ryan er leder. Her sitter nemlig 50 svært konservative republikanske medlemmer i gruppen «Freedom Caucus», som Tønnessen tror vil bli sentrale i den interne republikanske kampen om forslaget.

– Det er ytterliggående høyrekrefter. Noen av de i «Freedom Caucus» er veldig uerfarne og kom inn i Representantenes hus under Obama i 2010. De har ingen erfaring med å ha en republikansk president og begrenset erfaring med å utforme lover og egen politikk, sier Tønnessen.

– De vil flytte forslaget mer mot høyre og ønsker seg en mer konservativ plan. Jeg vet ikke om de vil bevare noen av elementene fra Obamacare og om de ser farene ved å kutte i disse.

– Dyrere for de syke



Forskeren mener kaoset som nå ramler i fanget på republikanerne i bunn og grunn dreier seg om en ideologisk konflikt.

– Det handler om omfordeling og synet på hvordan en skaper et best mulig samfunn. Skal man hjelpe de som trenger ekstra drahjelp eller gi incentiver til de bemidlede? På et vis handler det om vi skal ha en omfordeling som går nedover eller oppover, sier han.