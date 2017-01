Slik er kampen for å oppheve Trumps innreiseforbud

NEW YORK (VG) Donald Trumps innreiseforbud skaper sterke reaksjoner. Nå jobber demokrater i Senatet for et nytt lovforslag som kan velte ordren.

Demonstrasjoner på en rekke flyplasser, frivillige advokater som rykket inn for å hjelpe og mange reisende fra syv hovedsakelig muslimske land ble nektet adgang da de landet på amerikansk jord.

Slik var situasjonen i helgen etter at president Donald Trump signerte en presidentordre der han innfører et innreiseforbud for mennesker fra følgende syv land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Forbudet gjelder også de med doble statsborgerskap dersom ett av dem er fra et av de syv landene.

På en pressekonferanse mandag kveld norsk tid åpnet Trumps pressesjef for at enda flere land kunne bli lagt til på denne listen.

Nå jobber toppdemokrater for å legge frem et lovforslag i et forsøk på å stoppe presidentordren.

– Disse ordrene går imot hva Amerika alltid har handlet om. De gjør oss mindre humanitære, mindre sikre, mindre amerikanske, sa senatoren fra New York og demokratenes opposisjonsleder i Senatet, Charles E. Schumer på en pressekonferanse søndag.

Samtidig bekreftet at hans partifeller i Senatet jobber med et slikt lovforslag.

– Vi krever at presidenten reverserer disse presidentordrene som går imot hva vi er og det vi alltid har stått for, sa Schumer.

Lov fra 1965

Ifølge Washington Post er en av de som jobber med lovforslaget senator Chistopher Murphy fra Connecticut, som sitter i Senatets utenrikskomité.

Avisen melder at han planlegger å legger frem et lovforslag som vil velte Trumps presidentordre ved å tvinge ham til å etterkomme Immigration and Nationality Act av 1965, som forbød diskriminering mot innvandrere basert på deres nasjonalitet.

Fakta: Trumps innreiseforbud * USAs president Donald Trump undertegnet fredag en ordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA. * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager. * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet. * Innføring av et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. * Forbudet gjelder også reisende som har dobbelt statsborgerskap, hvis et av dem er fra et av de sju landene. * Presidentordren omfatter også folk som i dag har arbeidstillatelse i USA. * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret. Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110.000. * Forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet skal planlegge for sikkerhetssoner i Syria som skal gi beskyttelse til syrere som rømmer fra krig.





Kilde: NTB

Loven fra 1965 kom på plass etter årevis med utestengelse av visse nasjonaliteter. På slutten av 1800-tallet ble det innført lover som hindret alle kinesere, nærmest alle japanere og til slutt alle asiater i den såkalte Asiatic Barred Zone Act av 1917.

Deretter kom kvoteringsystemet National Origins Formula, som fra 1921 til 1965 ekskluderte i stor grad østeuropeere og nesten alle fra Asia og Afrika.

I tillegg melder CNN at en rekke yrkesdiplomater i det amerikanske utenriksdepartementet har skissert et internt notat som de vil sende departementsledelsen der de uttrykker sin uenighet med forbudet.

I notatet skal de gi uttrykk for at Trumps innvandringspolitikk ikke holder USA trygt, men at den vil skade innsatsen for å hindre terrorangrep.

Det er ventet at notatet blir sendt gjennom en egen kanal for å hindre at de som står bak ikke skal måtte frykte represalier.

På pressekonferansen advarte Schumer, i likhet med hva flere terroreksperter har gjort, mot konsekvensene av Trumps nekt.

– Den ble innført på en måte som skapte kaos og forvirring over hele landet, og det vil kun føre til at de som vil skade oss blir oppmuntret og inspirert.

– Ondsinnet og uamerikansk

I helgen ble innreiseforbudet omtalt på sosiale medier-kontoer med tilknytning til IS, der det blant annet ble skrevet at forbudet bekrefter deres påstand om at USA er i krig med Islam.

Senatoren kalte Trumps politikk for «ondsinnet og uamerikansk» og fikk tårer i øynene og måtte ta en liten pause da han sa dette.

I går gikk presidenten til motangrep og anklaget Schumer for falske tårer.

– Jeg la merke til Chuck (hans kallenavn journ.anm) Schumer i går med krokodilletårer, sa Trump og la til:

– Det er fem prosent sjanse for at de var ekte.

USAs president har tidligere kalt Schumer for «en klovn».

Kjemper mot republikansk flertall

Det blir imidlertid en hard kamp for demokratene, siden republikanerne har flertall i Kongressen – samtidig som Republikanernes øverste leder i Kongressen, Paul Ryan støtter presidentordren, samtidig som Senatets majoritetsleder Mitch McConnell har overlatt det til domstolen å avgjøre om Trumps innreiseforbud «har gått for langt».

Men det finnes likevel håp for demokratene ettersom flere republikanerne i både Senatet og Representantenes Hus har kritisert forbudet.

– Dersom vi får noen flere republikanerne så tror jeg at vi kommer til å klare å få gjennom lovforslaget, sa Schumer.

Trump-administrasjonen har sagt at presidentordren er et tiltak for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å kunne ta seg inn i USA. Foruten innreiseforbudet fra de syv nevnte landene, blir også flyktninger nektet adgang for en periode på 120 dager.

I HARDT VÆR: President Donald Trump og hans administrasjon får mye kritikk for presidentordren som hindrer innreise til USA for personer fra syv land. Foto: Alex Brandon , AP

Pengegivere reagerer

Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid eller fram til administrasjonen mener at kontrollrutinene er gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet.

Også personer med permanent arbeids- og oppholdstillatelse, såkalte «green card», er omfattet av innreiseforbudet, men søndag kom det imidlertid en uttalelse fra Det hvite hus om at dette ikke gjelder likevel.

Les også: Sahar (60) stoppet fra å besøke sin mor

Også pengegivere og republikanske støttespillere reagerer. De søkkrike brødrene Charles og David Koch driver et svært innflytelsesrikt nettverk av politiske påvirkningsorganisasjoner og har gitt hundrevis av millioner dollar til republikanske politikere.

Søndag sendte nettverket ut en pressmelding der de sa at «Trumps innreiseforbud er gal tilnærming og vil antagelig virke mot sin hensikt».

Samtidig advarer den ene av brødrene, Charles Koch, at dersom Trump styrer mot et mer lukket, autoritært samfunn, så vil han bli utfordret.