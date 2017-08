Slik ble Brennan «fake news»

WASHINGTON, D.C. (VG) Han filmet bilen som kjørte inn i folkemengden i Charlottesville, og delte videoen i sosiale medier. Så ble Brennan Gilmore beskyldt for å ha iscenesatt hele demonstrasjonen.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C.





Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

Det hele startet da Brennan Gilmore (38), som bor i Charlottesville og alltid har vært politisk aktiv, lørdag for to uker siden ønsket å vise sin motstand mot nynazister og høyreekstreme som skulle demonstrere i hjembyen hans

Gjennom hele dagen postet han bilder og videoer på Instagram og Twitter. Da han på et tidspunkt befant seg på 4. gate så han at motdemonstranter var oppstemte og lykkelige. De trodde de hadde lyktes med å jage nynazistene bort.

– Jeg startet å filme dem. Like etter kom denne bilen brasende gjennom gaten, forteller Gilmore til VG.

På videoen hans kan man se bilen dundre inn i folkemengden mens mennesker hyler og skriker i panikk, før bilen kommer ryggende tilbake igjen. Heather Heyer ble drept i angrepet. Flere personer ble skadet.

Det tok ikke lang tid før nyhetskanalene rapporterte om hendelsen, men mange sa det var uvisst om det var en ulykke, eller en bevisst handling. Gilmore, som først hadde vært i tvil om han skulle poste den, la videoen ut på Twitter med teksten «La det ikke være noen tvil: Dette var bevisst terrorisme».

– Det var et grusomt syn. Jeg så kropper fly vegg imellom, forteller Gilmore.

Bakgrunn: Kvinne drept i voldelige opptøyer

Mediene plukket opp 38-åringens video og det neste døgnet gikk han fra den ene store amerikanske TV-kanalen til den andre, i tillegg til å la seg intervjue av et utall internasjonale medier. Han fortalte hva han hadde sett, og trodde det var ganske ukontroversielt.

«Gjett om jeg tok feil», skriver han i et langt innlegg på nettstedet Politico, der han forteller om den skremmende opplevelsen som fulgte. Brennan Gilmore endte den neste uken opp med å bli «fake news» blant konspirasjonsteorister.

– Absurd og ulogisk



På nettsteder som 4chan, Reddit og YouTube startet nynazister å skrive om ham. De mente bakgrunnen hans - han har blant annet jobbet for en tidligere kongressmann fra Demokratene - var et bevis for at det ikke kunne være tilfeldig at han var der akkurat når dette skjedde.

Noe Gilmore påpeker at det selvsagt ikke var. Han som bor i byen og har jobbet med å bekjempe etniske konflikter er nettopp den type person som vil møte opp for å vise sin motstand mot fascisme.

Les også: Trump forsvarer Charlottesville-uttalelser

VITNE: Brennan Gilmore, her med hunden Jack filmet bilen som kjørte inn i en folkemengde i Charlottesville, Virginia i USA lørdag 12. august. Foto: Privat

Påstandene rundt ham eskalerte stadig. Snart jobbet han angivelig for CIA og han var finansiert av både Hillary Clinton, Barack Obama og global jødisk mafia. Alt med den hensikt å iscenesette et angrep i Charlottesville, for å sørge for at befolkningen vender seg mot den ekstreme høyresiden. Det ultimate målet visstnok å starte en rasekrig for å sørge for at president Donald Trump må gå av.

– Teoriene deres var fullstendig absurde og helt uten logikk, sier Gilmore.

VG-leder: De splittede stater

Med disse teoriene flytende omkring kom etter hvert også drapstruslene. Både til ham personlig, men også på adressen til foreldrene hans dukket det opp brev som fortalte hvordan han kom til å brenne i helvete. Med brevet fulgte et hvitt pulver. Heldigvis viste det seg å ikke være noe farlig.

– Jeg er ikke redd for min egen sikkerhet. Jeg kommer til å fortsette å stå opp for det jeg tror på, men jeg er veldig bekymret på vårt lands vegne, sier Gilmore til VG halvannen uke etter angrepet i Charlottesville.

Kongressmann

Konspirasjonsteoriene stoppet nemlig ikke med enkelte skriverier fra en håndfull nynazister på mer eller mindre obskure nettsider. Det skulle bli mer skremmende enn som så.

Infowars, som blant annet har hevdet at skytemassakren på barneskolen Sandy Hook aldri fant sted og som på sine nettsider og radiosendinger har en forholdsvis stor følgerskare, fulgte opp. Stadig flere begynte å sende twittermeldinger til president Donald Trump og justisminister Jeff Sessions om å starte en etterforskning av Gilmores angivelige rolle i det som skjedde i Charlottesville.

Les også: Guvernør raste mot demonstrantene

Samtidig hevdet Fox News’ populære programleder Sean Hannity, som har millioner av seere, på sitt radioshow at demonstrantene i Charlottesville hadde fått betalt for å være der. Det toppet seg med at den republikanske kongressmannen Louie Ghomert fra Texas gikk ut og etterlyste en føderal etterforskning fordi han mistenkte at alt som skjedde i Charlottesville var iscenesatt av «krefter så ondskapsfulle at normale mennesker ikke er i stand til å se det for seg».

– Det er altså folk som sitter i Kongressen som kaster seg med på dette. Jeg vet ikke om han faktisk tror det er sant, eller om han bare forsøker å utnytte situasjonen som har oppstått, men uansett er det skremmende, mener Gilmore.

Få innsikt: VG har i ett år vært på innsiden av den største og mest militante høyreekstreme organisasjonen i Norden.

Fluktvei

Han tror motivasjonen for «fake news» og konspirasjonsteorier sitter veldig dypt hos mange, og han mener at presidenten er med på å rettferdiggjøre slike tanker.

– Når man har ledere som selv driver med slikt, så vil andre følge etter, sier han, og nevner Trumps tidligere påstander om at Barack Obama ikke var født i USA, som et eksempel.

Gilmore tror mange ser på konspirasjonsteoriene som en fluktvei fra å selv bli stemplet som nynazist.

– Jeg tror de tenker at «jeg liker ikke nazister, men jeg hater også venstresiden». Så når det kommer noen og sier at dette var venstresidens feil, så ser de en vei ut. Da bruker den konspirasjonsteorien for alt det er verdt. De våger ikke stå ansikt til ansikt med den ubehagelige sannheten, sier han, og fortsetter:

– Men når du står der side om side med dem som vifter med naziflagg, så sier du at du identifiserer deg med de som drepte seks millioner mennesker i andre verdenskrig. Da er det ingen vei ut.

«HEI»: President Donald Trump hilser på sine tilhengere i Youngstown, Ohio i juli. Foto: Thomas Nilsson , VG

Urolig for landet



Gilmore vet ikke hvem som startet konspirasjonsteorien mot ham, og dermed gjorde ham til «fake news», men han er overbevist om at de som driver med dette er alt fra «unge gutter hjemme i foreldrenes kjeller» til proffe aktører med folk som Alex Jones og Stephen Bannon i spissen.

– Jeg er veldig urolig for landet vårt. Presidentens oppførsel er skremmende. Vi ser mennesker som ønsker hvit overmakt få selvtillit. Det er en enorm splittelse i USA. Vi er ikke lenger i stand til å ha en felles forståelse av fakta. Dette er en giftig kombinasjon. Jeg vet ikke hvor det går. Enten blir det verre, eller så vi kan bruke disse hendelsene til å få landet tilbake på riktig spor.

Som Brennan Gilmore skriver i sitt innlegg hos Politico: «Noen ganger er ikke historien som komplisert: Nazister er dårlige folk. Og jeg var tilfeldigvis et vitne til at en av dem begikk et terrorangrep.»