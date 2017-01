Skytedesperado trodde regjeringen styrte tankene hans

Esteban Santiago (26) tok fly fra Alaska til Florida. Etter å ha landet drepte han fem tilfeldige mennesker ved bagasjebåndet.

Santiago tjenestegjorde ett år i Irak i 2010, som en del av nasjonalgarden på Puerto Rico. Ifølge Pentagon måtte han slutte på grunn av «utilfredsstillende resultater».

Årsaken skal har vært at han tok seg fri uten tillatelse flere ganger og var umotivert.

Ifølge familien har 26-åringen slitt med psykiske problemer etter Irak-oppholdet. De siste årene har han bodd i Alaska sammen med kjæresten.

– Det var som om han mistet sjelen. Han sa han så ting, sier søskenbarnet Maria Ruiz til The Record.

Opptatt av IS-propaganda

I november oppsøkte Santiago FBI fordi han mente regjeringen styrte tankene hans og tvang ham til å se videopropaganda fra terrorgruppen IS. Ifølge FBI var det imidlertid ikke noe som tydet på at han ønsket å skade andre. FBI varslet det lokale politiet etter avhøret, som la ham inn for psykiatrisk undersøkelse.

I januar ble han siktet for vold mot kjæresten etter at han tvang seg inn på baderommet i hennes bolig. Ifølge anmeldelsen skal ha skreket til kjæresten at hun måtte dra, tatt kvelertak på henne og slått henne i hodet.

I SKJUL: Flypassasjerene søkte beskyttelse da de hørte skuddene. Foto: Joe Raedle , AFP

Han fikk besøksforbud, og er også siktet for brudd på dette, siden polititjenestemenn en måned senere fant ham hjemme hos kjæresten under en rutinesjekk. Han fortalte da at han hadde bodd der siden han ble løslatt en måned tidligere.

Pistol i bagasjen

Fredag tok han et Delta-fly fra Anchorage til Florida med pistol i den innsjekkede bagasjen. Det er tillat dersom våpenet oppbevares i en egen boks og klareres ved innsjekk.

Etter å ha landet i Fort Lauderdale gikk Santiago inn på toalettet og ladet våpenet. Deretter gikk han ut og begynte å skyte mot passasjerene som ventet ved bagasjebåndet.

Fem mennesker ble drept av skytedesperadoen og ytterligere åtte personer ble skadet.

Da politiet kom til åstedet la han fra seg våpenet og ble pågrepet uten at det ble løsnet flere skudd.

– Jeg kan ikke forstå hvordan noen slikt kan skje i en så flott delstat som vår, sa Floridas guvernør Rick Scott på en pressekonferanse etterpå.

– Jeg tenker på de uskyldige livene som har gått tapt. Vi har fortsatt mennesker som kjemper for livet på sykehus, la han til.

Guvernøren var i kontakt med påtroppende president Donald Trump og hans visepresident Mike Scott i forbindelse med dramaet og ble lovet all mulig støtte.

– Jeg har et personlig forhold til Pence og Trump og kontaktet dem, svarte Scott på spørsmål om hvorfor han ikke hadde henvendt seg til president Barack Obama.