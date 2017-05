Skjøt ubevæpnet afroamerikaner – frikjent

Drapet på Terence Crutcher (40) satte sinnene i kok i USA. Sent onsdag bestemte juryen at politikvinnen som skjøt ikke har gjort noe straffbart.

Betty Shelby sto tiltalt for forsettlig drap, etter å ha skutt og drept den ubevæpnede, afroamerikanske firebarnsfaren Terence Crutcher (40) i september i fjor .

Crutcher ble drept av politiet, etter at de rykket ut til meldinger om at en bil sto midt i veien.

Shelby forklarte ifølge AP at Crutcher skremte henne ved å ikke lystre hennes ordre om å legge seg ned, og ved å ta etter noe i bilen sin som hun mistenkte var et våpen.

I RETTSALEN: Her ankommer Betty Shelby rettsalen timer før frifinnelsen. Foto: Mike Simons , AP

Hennes advokater mente videoen som finnes av hendelsen ikke viser det hele bildet, og at Crutcher før opptakene begynte oppførte seg uberegnelige. Politikvinnen som skjøt og drepte ham har også forklart at hun fryktet han var påvirket av det svært sterke hallusinogene stoffet PCP, noe en rettsmedisinsk undersøkelse bekreftet. Stoffet ble også funnet i bilen hans.

Crutchers etterlatte har beskyldt forsvarerne for å bruke besittelsen av det narkotiske stoffet for å avlede fra det faktum at han var ubevæpnet.

Aktoratet mente på sin side at Shelby overreagerte da hun skjøt. Crutcher hadde hendene i været, og oppførte seg heller ikke aggressivt.

Etter ni timers diskusjon bestemte juryen seg for at Shelby ikke kunne dømmes for forsettlig drap.

Drapet på Terence Crutcher ble sentralt for Black Lives Matter-bevegelsen, og var ett av en rekke tilfeller der ubevæpnede afroamerikanske menn ble drept av politiet – tilsynelatende uten konsekvenser.

