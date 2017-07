Skaper hodebry for Trump - her forsvarer skandaleadvokaten norsk film

To russiske lobbyister har skapt en krise for Donald Trump, etter at sønnen hans innrømmet et hemmelig møte med dem i fjor. I samme tidsrom viste de stort engasjement for en kontroversiell norsk film.

I juni i fjor hadde Donald Trump såvidt sikret seg republikanernes støtte i presidentvalget han skulle vinne senere samme året. Det var klart at det var Hillary Clinton som ville bli hans motstander.

Den 9. juni møtte presidentens sønn, Donald Jr., og svigersønn Jared Kushner, opp til et nå berømt møte i Trump Tower – lokket dit med løfter om en drittpakke servert fra russiske myndighter.

Initiativtakeren var den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja. Hun er kjent som en aggressiv lobbyist mot amerikanske sanksjoner, med bånd til myndigheter og etterretning.

Med seg hadde hun Rinat Akhmetsjin, en russisk-amerikansk lobbyist, beskyldt for å ha jobbet for sovjetisk etterretning, og for å bruke skitne triks som representant for for mektige og pengesterke interesser fra det tidligere sovjet.

Fire dager senere reiste duoen til Washington D.C. for å delta i en lukket visning av den norske filmen «The Magnitsky Act». Regningen for lokalet – minst 100 000 kroner – betalte de, ifølge Radio Free Europe.

Les også: Tim Kaine: Russland-etterforskning handler nå om forræderi

Saken fortsetter under bildet

I WASHINGTON: Her er Rinat Akhmetsjin etter visningen av «The Magnitsky Act» Foto: , Radio Free Europe/Radio Liberty via AP

Stoppet i Brussel

Det meldes om buing fra salen da filmen var ferdig. Likevel må arrangørene ha vært fornøyde. Dokumentaren, produsert av norske Piraya Films, var under sterkt press. Den skulle noen uker tidligere ha blitt vist i Europaparlamentet, men ble stoppet i siste liten etter trusler om søksmål.

Også i Brussel var de to russerne til stede, og Veselnitskaja pratet etter at visningen ble avbrutt.

Hva fikk de to til å engasjere seg sånn for denne filmen?

Les også: Trump lovet Clinton-avsløring timer etter avtalt Russlands-møte

Saken fortsetter etter bildet

INVITASJON: Norske Piraya Film sto som avsender av invitasjonen til visningen i Washington. Den omdiskuterte journalisten Seymour Hersh var ordstyrer for debatten etterpå. Foto: Hermitage Capital Management

Drept advokat

Magnitsky-saken er blant de mest betente i forholdet mellom USA og Russland. Magnitsky var en russisk advokat som jobbet for den amerikanske milliardæren Bill Browder. Sistnevnte tjente seg søkkrik i Russland på nittitallet, og gikk langt i å forsvare Putin fram til forholdet surnet, og Browder forlot Russland på midten av 2000-tallet.

I den offisielle amerikanske versjonen hyrte Browder inn Magnitsky for å hjelpe til med forretningene til selskapet sitt – Hermitage Capital Management – mens han var borte. Magnitsky avslørte at korrupte russiske tjenestemenn har brukt Browders selskap til å underslå 230 millioner dollar, men ble arrestert og drept i fengsel.

Dette vekket et engasjement hos milliardæren Browder som etter flere års lobbing får på plass den amerikanske sanksjonsloven The Magnitsky Act som i dag rammer 44 mektige russere.

Les mer: USAs svarteliste kan skape problemer

Saken fortsetter etter bildet

I BRUSSEL: Lobbyisten Rinat Akhmetsjin ytterst til høyre under et intervju med Pavel Karpov, en av de impliserte i Magnitsky-saken. Skjermdump: Kanal 5

Annen versjon

Det var denne historien norske Piraya Film og den russiske regissøren Andrei Nekrasov ville fortelle. Underveis i arbeidet skal imidlertid Nekrasov ha ombestemte seg, og blitt overbevist om at regimets versjon av saken var sann.

Her er Browder skurken, Magnitsky ble ikke drept, og det amerikanske sanksjonsregimet er urettmessig.

Det vakte oppsikt at en norsk film, finansiert med millioner av Fritt Ord og Norsk Filmfond la seg så tett på det som ellers avfeies som russisk propaganda. Tilsynelatende fattet også de to russiske lobbyistene interesse.

Filmens produsent og medforfatter, Torstein Grude, sier til VG at han kun kjenner til Veselnitskaja som en kilde i dokumentaren, og at han ikke hadde noe med visningene i utlandet å gjøre.

Magnitsky: Dømt for skattesvindel etter sin død av russiske myndigheter

Saken fortsetter etter bildet

DREPT? Et portrett av den russiske advokaten Sergej Magnitsyk, som skal ha blitt drept i fengsel. Det er hans mors, Natalia Magnitskaya, som viser fram bildet til journalister fra AP i 2009. Foto: Alexander Zemlianichenko , AP

Påvirket ikke filmen

Regissør Nekrasov kjenner de to langt bedre, men avviser at de hadde noe med filmen å gjøre.

– Da jeg fikk kontakt med Veselnitskaja var filmen ferdig. Det var ikke slik at hun påvirket den på noe vis, sier han.

Ifølge regissøren ble han først klar over Veselnitskaja da hun var advokat for et selskap beskyldt for å hvitevaske deler av utbyttet fra skattesvindelen Magnitsky skal ha avslørt. Via henne ble han kjent med Akhmetsjin.

– Vi ble en slags venner gjennom Magnitsky-saken. Vi hadde etterforsket det på hver vår kant, og kommet til de samme konklusjonene. Vi var veldig entusiastiske. Vi hadde avslørt denne store svindleren, og var del av noe stort, sier Nekrasov.

Stor tidslinje: Få innsikt i Russland-kontroversene til Trump

Kontroversiell

Fram til nå har han hatt jevnlig kontakt med Veselnitskaja på Facebook og på telefon. At de to dukket opp i forbindelse med Donald Trump, beskriver regissøren som et sjokk.

I ettertid innrømmer han at han kunne stilt flere spørsmål om hvorfor de to engasjerte seg slik i filmen hans, og ikke minst om hvem som betalte for visningen i Washington.

På det tidspunktet hadde filmen rukket å skape rabalder i Norge. Milliardæren Bill Browder beskrev den som æreskrenkende overfor både ham og hans avdøde advokat. Han forsøkte å stoppe den både rettslig, og i møte med norske toppolitikere, ifølge Dagbladet . Kortfilmfestival i Grimstad trakk den fra programmet.

Villig til å betale

Slik Nekrasov husker det var han invitert til av den amerikanske kongressmannen Dana Rohrbacher for å vitne om forholdet mellom USA og Russland. Det skal ha vært Akhmetsjin som foreslo å arrangere en visning mens han var der. Hvordan regningen for lokalet ble betalt husker han ikke.

– Jeg sa i hvert fall at jeg var villig til å betale selv, for jeg ville ikke la penger stoppe oss når vi ble politisk forfulgt. Da jeg kom var det ingen som snakket om noen regning. Jeg burde kanskje undersøkt nærmere, i etterpåklokskapens lys, men jeg var veldig takknemlig for å få vise fram filmen min.

Les også: Trump Jr., Kushner og Manafort skal vitne om møtet i Senatet

Saken fortsetter etter bildet

I WASHINGTON: Regissør Andrei Nekrasov i en høring i den amerikanske Kongressen samme dag som filmvisningen. Han var invitert for å vitne, men det ble ikke noe av. I forgrunnen sitter Veselnitskaja rett bak Michael McFaul, USAs tidligere ambassadør til Russland. Foto: Hermitage Capital Management

Ikke overrasket

Bill Browder har flere teorier om hva som gjorde at Piraya Film snudde underveis i arbeidet, men han ønsker ikke å gå inn i dem. At Veselnitskaja og Akhmetsjin nå dukker opp i forbindelse med Trump overrasker ham ikke. Han har kjent til dem – også i andre sammenhenger enn med filmen.

IKKE OVERASKET: Bill Browder Foto: Nina Eirin Rangøy , VG

– De er blant de som har jobbet lengst med å få avsluttet Magnitsky-sanksjonene, sier Browder til VG.

Hans norske støttespillere i menneskerettighetsorganisasjonen Helsingforskomiteen kaller imidlertid utviklingen oppsiktsvekkende.

– Dette viser hvor dårlig selskap Nekrasov er i. Det styrker mistanken om at det er en link mellom Nekrasov og disse personene som forsøker å så tvil om Magnistky-saken. Han har hele tiden sagt det samme som myndighetene, og ellers kommet med veldig lite nytt, sier Gunnar Ekeløve-Slydal assisterende generalsekretær.

Les også: Helsingforskomiteens knallharde kritikk av Magnitsky-dekningen

Hverken Natalia Veselnistkaya eller Rinat Akhmetsjin har besvart VGs henvendelser.