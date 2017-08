Skal slå ned på lekkasje-kultur

USAs justisminister og nasjonale etterretningsdirektør har denne beskjeden til de som vurderer å lekke informasjon: Vi vil finne dere, vi vil etterforske dere og vi skal tiltale dere.

De siste seks måneden har det blitt lekket en hel del klassifisert informasjon fra Det hvite hus. Det siste av mange eksempler er at utskriftene av Donald Trumps samtaler med presidenten i Mexico og presidenten i Australia ble lekket til The Washington Post.

Nå advarer USAs justisminister Jeff Sessions sammen med den nasjonale etterretningsdirektøren Dan Coats om at administrasjonen vil slå hardt ned på lekkasjer fremover.

Den nye stabssjefen General John Kelly er også forventet å stramme inn kontrollen over staben og sørge for færre lekkasjer.

Trapper opp ressursene

Under en pressekonferanse fredag understreket justisministeren at den amerikanske presidenten må kunne ha fortrolige samtaler med andre statsledere uten at informasjonen blir lekket til offentligheten.

– Ingen har krav på å frigi klassifisert informasjon, sa han under en pressekonferanse fredag.

Han fortalte at tilfanget av ressurser til å etterforske slike saker skal økes.

– Hvis du lekker klassifisert informasjon vil vi finne deg, vi vil etterforske deg, og du vil ikke være fornøyd med resultatet, la han til.

– Pressens rolle er ikke ubegrenset

Sessions sa under pressekonferansen at Trump-administrasjonen ønsker å respektere pressens viktige rolle og gi dem respekt.

– Men det er ikke ubegrenset. Vi må balansere mellom pressens rolle og å beskytte vår nasjonale sikkerhet, og livene til de som jobber med nasjonal sikkerhet, sa han.

Dan Coats, USAs nasjonale investeringsdirektør understreket hans poeng og kom med en beskjed til de som vurderer å lekke sensitiv informasjon til pressen:

– Vi vil finne dere, vi vill etterforske dere og vi skal tiltale dere, sa han under pressekonferansen.

Like mange lekkasjer som de siste tre årene

Sessions hevdet at det har vært like mange saker der klassifisert informasjon har blitt lekket under de seks månedene Trump har sittet som president, som antallet saker som har blitt lekket de siste tre siste årene sammenlagt.

Han uttalte at dette er en alvorlig trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.

– Vi må få en slutt på denne lekkasjekulturen. Vi kan ikke la anonyme kilder sette USAs nasjonale sikkerhet i fare, uttalte Coats.

