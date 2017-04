Skal henrettes om fire dager - ber om utsettelse

På ti dager skal syv personer henrettes i Arkansas i USA. Don Davis (54) og Bruce Ward (60) er først i køen, men kjemper nå for utsettelse.

Medikamentet som brukes til henrettelsene går ut på dato i slutten av måneden. Det er usikkert når nye doser av det omstridte medikamentet vil være tilgjengelig.

Delstaten skal derfor henrette syv personer som sitter på dødscelle i løpet av en drøy uke, fra 17. til 27. april. Det vil bli Arkansas' første henrettelser siden 2005.

Don Davis og Bruce Ward er først i køen, men nå protesterer de. Forsvarerne til de to mener de ble nektet tilgang til en uavhengig psykiater som kunne evaluere deres mentale tilstand, ifølge nyhetsbyrået AP.

24. april skal amerikansk høyesterett ta stilling til hvor vidt en kjennelse fra 1985 presiserer om en siktet har rett på en uavhengig evaluering av deres mentale tilstand.

Den kjennelsen kan få store konsekvenser for Davis og Ward.

«Dypt fornærmende»

Forsvarerne mener Ward har slitt med psykiske lidelser hele livet, og at Davis har en IQ som er på grensen til «intellektuell utviklingshemning».

De mener mennene ikke har hatt tilgang til en selvstendig vurdering, og har derfor bedt domstolen om å utsette henrettelsene, som etter planen skal skje mandag 17. april.

«Å henrette Don Davis eller Bruce Ward før det spørsmålet er besvart, ville vært dypt fornærmende for rettens integritet» skriver forsvarerne i begjæringen til retten, ifølge NBC News.

- Horrible mordere

Statsadvokat Leslie Rutledge sier at hun går gjennom begjæringen, men at hun forventer henrettelsene vil gå som planlagt.

«Familliene til ofrene har ventet alt for lenge på at disse horrible morderne skal få sin straff. Dette kontoret er forberedt og kommer til å svare på alle utfordringene som kan måtte oppstå mellom nå og henrettelsen» skriver statsadvokatens pressesjef i en uttalelse.

Don Davis ble for øvrig dømt til døden for drapet på Jane Martha Daniels i 1990. Ward ble dømt til døden for drapet på Rebecca Doss i 1989.