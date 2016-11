Skal ha lagt ut Facebook-melding minutter før Ohio-angrepet

Elleve personer ble skadet da Abdul Razak Ali Artan (18) kjørte inn i en folkemengde og gikk til angrep med slakterkniv.

Motivet er ikke kjent, men politiet etterforsker nå om angrepet på Ohio State University i Columbus kan være terrorrelatert. I jakten på motiv går de blant annet gjennom aktiviteten til den 18 år gamle studenten i sosiale medier.

Bakgrunn: Kjørte inn i folkemengde og angrep med slakterkniv

Elleve skadet

Ifølge flere amerikanske medier la 18-åringen ut en melding på sin Facebook-side kun minutter før han kjørte bilen inn i en folkemengde - og like etter angrep flere studenter med slakterkniv.

Ifølge CNN skrev han blant annet at han er «lei av å se muslimer bli drept og torturert». Han ber også USA om å slutte og «blande seg inn i andre land, spesielt muslimske».

– Hvis dere vil at vi muslimer skal stoppe med angrep, må dere skape fred. Vi vil ikke la dere sove før dere gir oss fred.

Han viser også til al-Qaida-medlemmet Anwar Al-Awlaki, som ble drept i 2011. Hans propaganda har blitt koblet til flere terrorangrep de siste årene.

Elleve personer ble skadet før Abdul Razak Ali Artan ble skutt av en politibetjent. Ingen av de fornærmede skal være livstruende skadet.

Kom til USA i 2014

Den 18 år gamle mannen hadde somalisk bakgrunn, men hadde permanent oppholdstillatelse i USA. Ifølge CNN kom han til USA med familien i 2014.

Han var student ved samme universitet, og i et intervju i skoleavisen i august fortalte han blant annet med at han som ny på universitetet slet med å finne et sted på campus hvor han kunne be i fred, skriver CNN.

På en pressekonferanse fikk Michael Drake ved Ohio State University spørsmål om hvorvidt angrepet var terrorrelatert - eller om det kunne ha tilknytning til det somaliske samfunnet i Ohio.

– Vi vet alle at folk har en tendens til å sette sammen og lage teorier når slike ting skjer. Vi vet ikke om noe som kan knytte angrepet til noe samfunn. Vi har absolutt ikke noe bevis for å si at det er tilfelle.