Sjekk denne fengselsfuglen!

Fire år gamle Bird skulle etter planen vente utenfor da eieren var i retten.

Det var mandag denne uken at amerikaneren Craig Buckner forlot fuglen sin i et tre utenfor en domstol i Oregon. Selv skulle den tyveri- og narkodømte 38-åringen i et rettsmøte fordi han ikke hadde møtt opp til soning.

«MUGSHOT»: Craig Buckner (38) og Bird (4). Foto: , Washington County Sheriff's office

Men da møtet tok lenger tid enn forventet ble han bekymret for kjæledyret.

Les også: Overøst av fanmail etter fengslende «mugshot»

Politiet forsøkte å hente fuglen, men det var lettere sagt enn gjort:

Papegøyen var nemlig svært godt oppdratt, og ville ikke forlate treet med mindre eieren selv kom ut, skriver politiet i en pressemelding.

Les også: Kjekkas-kriminell kan bli modell

Buckner ble derfor eskortert ut av lokale for å hente fuglen sin, som ble tatt vare på av politibetjent Shoana McKelvey.

– Buckner var allerede i en stressende situasjon, og trengte ikke ytterligere stress og bekymring for sitt elskede kjæledyr Bird, sier fuglepasseren.

Til slutt kom en venn og hentet fengselsfuglen.