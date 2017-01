Sendte mishandling direkte på Facebook – fire arrestert

Fire personer er pågrepet i Chicago etter at de skal ha mishandlet en utviklingshemmet mann og livestreamet det hele på Facebook.

Sikelsen kan også utvides til å omhandle kidnapping, opplyser politiet i Chicago på en pressekonferanse onsdag kveld lokal tid.

Den rystende videoen er fjernet på Facebook, men florerer nå på nettet.

Traumatisert og forvirret



Den viser at en mann sitter fastbundet på gulvet i hjørnet av et rom med munnen teipet sammen for mens fire personer dytter ham i hodet med foten og klipper håret hans til han begynner å blø fra hodet. En av de fire filmer det hele og ser flere ganger mot kameraet og ler.

Det hele holder på i 30 minutter.

Offeret, en utviklingshemmet mann, er traumatisert og forvirret etter den brutale hendelsen som fant sted i Chicago tirsdag, opplyser politiet.

– Det kan hende at det også dreier seg om en kidnapping. Offeret er traumatisert og det er vanskelig å kommunisere med ham, sier kommandør Kevin Duffin.

Han er nå gjenforent med sine foreldre etter den vonde opplevelsen.

– Sykt



I en pressekonferansen opplyste politiet at de tror offeret har forlatt stedet han bor frivillig sammen med en person han kjenner fra skolen. Denne personen skal være blant de fire som mistenkes å stå bak mishandlingen.

– Det er sykt. Det får en til å spørre seg hva som får folk til å gjøre noe sånt, sier politiinspektør Kevin Johnson i Chicago-politiet i en pressekonferanse.

De fire personene som nå er pågrepet i saken, to menn og en kvinne, er alle 18 år gamle.

I videoen kan man høre gjerningspersonene si ting som «faen ta hvite folk» og «faen ta Trump». Politiet vil ikke kommentere om motivet for mishandlingen kan være hatkriminalitet.