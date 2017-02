Senator til Trump: Spark Russland i baken

MÜNCHEN (VG) Senatorer i Donald Trumps republikanske parti krever at presidenten reagerer hardt mot Russland for mulig innblanding i presidentens egen valgseier.

Trump er under etterforskning av senatets etterretningskomite for sine egne påståtte tette relasjoner med Russland.

Så langt har den ferske amerikanske presidenten ikke reagert overfor Russland, etter det amerikansk etterretning hevder er dyp russisk innblanding i valget.

Les også: Trump med nytt angrep på «medias løgner»

De hemmelige tjenestene har flere ganger møtt opp i Det hvite hus og forklart ham i detalj om hva som kan ha skjedd under og etter det påståtte innbruddet i det demokratiske partiets epostsystem.

Siste nytt her: Historisk bunnmåling for Trump



Saken fortsetter under bildet



VIL STRAFFE RUSSLAND: Senator Lindsey Graham vil lage en tverrpolitisk resolusjon mot Russland etter beskyldninger om omfattende cyberangrep mot USA. Foto: Michaela Rehle , Reuters

Krever støtte fra Trump



Ifølge den amerikanske senatoren Lindsey Graham er de folkevalgte i Kongressen klare til å reagere mot Russland, dersom presidenten fortsatt nøler:

– 2017 vil bli året hvor Kongressen sparker Russland i baken, sa Graham til salen full av globale ledere på sikkerhetskonferansen i München søndag morgen.

Graham sier at han, sammen med ledende demokrater, er i gang med å kladde en resolusjon mot Russland. Det amerikanske senatet har 100 medlemmer, to fra hver delstat.

– Den vil få støtte fra minimum 75 senatorer, sa Graham.

Kommentar: Frykt og kaos i Vesten

Senatoren la til at han vil legge resolusjonen på Donald Trumps skrivebord, med et krav om at den nye presidenten vil følge opp overfor Russland:

– Jeg håper han vil være enig i at lederen for den frie verden må samarbeide med oss for å straffe Russland, sa han.

Han ba den nye presidenten manne seg opp overfor Russland:

– Min største bekymring med president Trump er at han aldri har sett inn i kamera og sagt at «selv om det var Demokratene som led under russisk innblanding, er jeg nå den frie verdens leder og jeg kan forsikre dere om at de, på min vakt, skal få betale for at de prøvde å blande seg inn i vårt valg», sa senatoren i Munchen,

Les også: Forsvarsministeren vil forhandle med Russland ut fra styrke

Tyskland og Frankrike neste



Lindsey Graham viste til at det er grunn til å være bekymret foran flere viktige valg i Europa i 2017, og nevnte Tyskland og Frankrike:

– Jeg lover alle i dette rommet at Kongressen vil gjøre en lang og grundig undersøkelse av hvordan Russland gjennomførte undermineringen av våre valg, så dere kan bli bedre forberedt når de (Russland, journ.anm) kommer etter dere, sa Graham.

Den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov gikk på scenen i München lørdag og sa at at det ikke fantes noen bevis for at Russland hadde blandet seg inn i valget i USA, eller at de skulle stå bak gjentatte cyberangrep mot Europa og USA.

Tvert imot hevdet Lavrov at USAs hemmelige tjenester hadde forsøkt å påvirke det franske presidentvalget i 2012, da François Hollande ble landets nye president.

Les mer her: Angriper NATO for manglende samarbeid

Gikk etter mediene



Donald Trump nevnte ikke Russlands innblanding i valget direkte da han holdt det han kalte en valgtale i Florida natt til søndag.

Men han fortsatte å latterliggjøre mediene og beskylde dem for «fake news», og for å villede det amerikanske folk. Blant disse falske nyhetene, ifølge Trump, er at han har tette bånd med Russland.

Samtidig har Trump beordret etterforskning av lekkasjer av de samme opplysningen fra de samme etterretningstjenestene.

Trump har rast mot pressen og nektet for påstanden om Russland-kontakten. Han sa imidlertid at lekkasjene er ekte, men nyheten er falsk.

Les også: Erna Solberg kalte den russiske kritikken for propaganda