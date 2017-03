Selger tidligere rakettstasjon på eBay

Du trenger ikke å bekymre deg for bomber med drømmeboligen fra den kalde krigen.

For litt mer enn to millioner kroner (244.000 amerikanske dollar) kan du kapre drømmehjemmet til deg og familien: en tidligere rakettstasjon. Boligen er nemlig lagt ut på nettsiden eBay. Det skriver Daily Mail.

En gang en sentral del av USAs krigføring under den kalde krigen, nå et ensomt senter plassert tilsynelatende midt i Missourori i USA. Den er designet som en bondegård for å gli naturlig inn i landskapet og har en 3600 kvadratmeter stor tomt.

Beskytter mot atombomber

Bygget, som er fra 1960-tallet, ble kjøpt opp av Russell Nielsen fra California for om lag 670.000 kroner (88.000 amerikanske dollar) for tre år siden. Det er det eneste privateide rakettsenteret i USA.

Beredskapssenteret eller rakettstasjonen består av en underjordisk kontrollsenter som er koblet til en bygning for utstyr.

Foto: skjermdump

Det er lenge siden krigs-stasjonen ble nedlagt og det meste av originalutstyret ble flyttet ut, men den har fortsatt noe av sin funksjon igjen. Det er blant annet støtdempere i gulvet som beskytter mot en atombombe.

«Det er en unik, nisje-bolig. Som vil selge seg selv på grunn av det den er» skriver Nielsen i annonsen.

FØR: Minuteman Launch Control Center er en underjordisk bygning av betong og stål som tåler bomber. Foto: Caters News Agency

Herligheten har fem soverom, kjøkken og separate bad for både menn og kvinner med flere dusjer, vasker og toaletter. Det er også et kjøleskap, stekeovn, komfyr og oppvaskmaskin.

Den nåværende eieren kjøpte boligen fordi han var nysgjerrig.

– Mange rister på hodet når jeg forteller om det. Det er ikke en helt vanlig ting å gjøre, sier Nielsen til den amerikanske avisen Kansas City Star.

I annonsen skriver han at han brukte mye penger og tid på å fjerne en heis, som opptok mye plass.