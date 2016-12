Seks fanger rømte gjennom do-hull

Fangene i Tennessee-fengselet rev ned toalettet og slo hull i veggen bak. Én av dem er fortsatt på frifot.

Seks fanger ved Cocke County fengsel i Tennessee brøt seg på spektakulært vis ut første juledag. Fangene klarte å rive løs et toalett, som var festet til veggen med rustne bolter, viser bilder fra TV-kanalen WVLT Local 8 News.

Etter å ha røsket doen løs knuste de seg gjennom veggen bak doen. Veggen skal ha vært svekket etter rørleggerarbeid bak doen, melder Sky News.

Fem av fangene er nå pågrepet, men én av dem skal fortsatt være på frifot. Han regnes som den farligste av fangene, melder den amerikanske tv-kanalen WBIR.

– Vi følger opp alle spor og hver eneste bit av informasjon. Vi leter overalt, sier sheriff Armando Fontes ved Cocke County til tv-kanalen.

De fem fangene som er pågrepet er siktet for rømning og for å ha vandalisert fengselet. Sheriff Fontes forteller at de har hatt store problemer med å vedlikeholde fengselet.

– Vi har hatt mange problemer med vannlekkasjer, kloakklekkasjer og forfall av fengselet, sier han til WBIR.

Etter at fangene snek seg ut av hullet i veggen måtte de sparke inn en dør og klatre over et piggtrådgjerde før de kom seg ut av fengselet, opplyser han.