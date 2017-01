Secret Service-agent: Tar ikke en kule for Trump

En kvinnelig spesialagent i Secret Service risikerer disiplinærstraff etter at hun postet et innlegg på Facebook, der hun slår fast at hun ikke vil «ta en kule» for president Donald Trump.

– Jeg vet hva som er forventet av meg, men jeg vil heller risikerer fengselsstraff enn å ta en kule for en jeg mener er en katastrofe for dette landet, og for alle de fantastiske kvinnene og minoritetene som bor her, skrev spesialagent Kerry O’Grady.

Secret Service er blant annet ansvarlig for beskyttelse av den amerikanske presidenten, visepresidenten og deres nærmeste familier.

O’Grady skrev den oppsiktsvekkende meldingen i oktober, like etter publiseringen av videooptak som avslørte at den republikanske presidentkandidaten hadde kommet med svært nedlatende kommentarer om kvinner, men har først nå kommet frem i lyset, skriver Washington Post.

Angrer på meldingen



Ifølge Washington Post risikerer spesialagenten nå disiplinærstraff etter meldingen. Talskvinne Cathy Milhoan i Secret Service bekrefter at tjenesten kjenner til O’Gradys melding, men ønsker ikke å kommentere hvilke tiltak som vil bli iverksatt.

– Vi krever at våre agenter holder den aller høyeste etiske standard, og alle anklager om upassende oppførsel blir tatt seriøst og etterforsket. Vi er kjent med meldingen og vil ta raskt komme med en passende reaksjon, sier hun.

I et intervju med avisen Washington Examiner sier O’Grady at hun angrer på Facebook-posten.

– Jeg måtte kjempe en kamp med meg selv, men da jeg hadde postet innlegget kom jeg til at dette var tanker jeg ikke behøvde å dele, for jeg har dyp respekt for mitt oppdrag, sier hun.

Demonstrasjoner



Donald Trumps kvinnesyn var et sentralt tema i valgkampinnspurten. Etter inntredelsesseremonien i forrige uke har kvinner og menn i en rekke land tatt til gatene for å protestere mot den amerikanske presidenten. Søndag deltok mer enn en halv million mennesker i en demonstrasjon i Washington.

Kjente kvinner som Madonna, Alicia Keys, Scarlett Johansen, Amy Schumer, Ashley Judd og Natalie Portman holdt sterke taler under demonstrasjonen.