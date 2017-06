Satt uskyldig fengslet i 17 år – løslatt etter funn av dobbeltgjenger

Etter 17 år i fengsel for et ran han ikke begikk, fant etterforskere dobbeltgjengeren de mener utførte ugjerningen.

Under en høring i Johnson County forrige uke kunne hverken vitner eller ransofferet selv med sikkerhet si at det var Richard Anthony Jones fra Kansas som sto bak ranet.

De hadde da sett på bilder av begge mennene, som også deler samme fornavn.

Basert på vitnene og de nye bevisene så ikke dommeren lenger noen grunn til å kunne holde Jones bak lås og slå, og torsdag ble han en fri mann, skriver Kansas City Star.

Jones uttalte at det var som å finne «nålen i høystakken» da de fant bildet av dobbeltgjengeren.

– Jeg tror ikke på flaks, jeg tror jeg ble velsignet, sa han til the Kansas City Star.

Det har imidlertid ikke blitt reist tiltale mot dobbeltgjengeren, som går under tilnavnet Ricky.

Jones ble dømt til 19 års fengsel for et ran i den offentlige parken Roeland Park i 1999, og satt uskyldig fengslet i 17 år.

Han ble hovedmistenkt etter at han ble plukket ut blant bilder i politidatabasen tre måneder etter at ranet fant sted.

Ifølge dokumenter lagt frem av forsvarerne skal mannen som plukket ut Jones fra billedarkivet ha vært ruset den ene gangen han skal ha støtt på Jones.

Bildene som ble presentert for offeret og vitnene skal også ha vært svært antydende, og bildet av Jones var det eneste av de seks bildene som ble presentert som lignet på beskrivelsen av gjerningsmannen.

Han skal også ha hatt alibi for tidspunktet ranet ble begått, da han hadde tilbrakt dagen sammen med kjæresten og andre familiemedlemmer.

Jones`advokater mener at politiets metoder i saken i 1999 var svært kritikkverdige.

TO DRÅPER VANN: En av Jones`advokat uttalte at «vi gikk i bakken» av hvor stor likheten mellom de to mennene er. Foto: Kansas City Police Department

Jones skal flere ganger ha forsøkt å anke dommen, men uten medhold.

– Alle ankene mine har blitt avvist. Det har vært hardt, fortalte han.

I 2015 tok han kontakt med the Midwest Innocence Project, en organisasjon som jobber med uskyldig dømte, og fortalte om en mann kalt Ricky som han hadde fått høre om gjennom medfanger.

De hadde fortalt at Jones og Ricky så ut som to dråper vann.

– Da jeg så bildet av dobbeltgjengeren min så skjønte jeg hva de mente, uttalte Jones.

Det var kun øyenvitner, og hverken DNA, fingeravtrykk eller noe fysisk bevis for at Jones utførte ranet i 1999.

Etterforskerne i the Innocence Project, som var enig i den utrolige likheten mellom mennene, fant også ut at Ricky bodde i nærheten av der ranet ble begått i Kansas City i Kansas. Jones selv bodde på andre siden av statsgrensen, i Kansas City i Missouri.

Jones fortalte til avisen the Kansas City Star at han nå tilpasser seg livet utenfor murene, og at han er glad for å være tilbake hos barna sine.

